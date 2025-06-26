Ηράκλειο: Ξεχώρισαν στις πανελλαδικές εξετάσεις - Υποψήφιοι που πέτυχαν πάνω από 19.000 μόρια

Ημέρα χαράς για υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων και από τα σχολεία της Κρήτης, αφού με την ανακοίνωση των βαθμολογιών πολλοί εξ αυτών είδαν τους κόπους τους να ανταμείβονται.

Από τους πρώτους των πρώτων στο νησί, ο μαθητής του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Νίκος Παρασκάκης που κατάφερε να συγκεντρώσει 19.500 μόρια, γράφοντας στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 19, στη Φυσική 19,5, στη Χημεία 20 και στη Βιολογία 19,5.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι «η επιτυχία στις πανελλήνιες , πιστεύω ότι οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, αλλά συγκεκριμένα για εμένα με βοήθησαν οι γερές βάσεις που είχα θέσει από τις προηγούμενες τάξεις και επίσης συγκεντρωνόμουν ευκολότερα όταν διάβαζα με παρέα. Προφανώς, ο κατάλληλος προγραμματισμός και η αφιέρωση αρκετού χρόνου για το καθημερινό διάβασμα ήταν απαραίτητα». Όπως μάλιστα εξήγησε «σήμερα είμαι ευτυχισμένος μου ανταμείβονται οι κόποι μου και ανυπομονώ να περάσω ευχάριστα το καλοκαίρι μου πριν αυτό το καινούριο κεφάλαιο στη ζωή μου. Πάντα ο στόχος μου ήταν και παραμένει η Ιατρική κατά πάσα πιθανότητα στο ΕΚΠΑ».

Ο Γιάννης Βρεττάκης καταφέρνοντας να συγκεντρώσει 19,150 μόρια, ήδη βλέπει το στόχο του που είναι η Νομική Αθηνών , να επιτυγχάνεται.

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ένας μεγάλος στόχος επετεύχθη. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά να έχουν καλά αποτελέσματα και πάντως στη ζωή τους να έρθουν αντίστοιχες επιτυχίες . Όπως και να έχει, είναι η αρχή μιας πορείας» ανέφερε ο υποψήφιος στις πανελλαδικές εξετάσεις, που τόνισε ότι «σίγουρα το καλοκαίρι που έρχεται θα είναι ένα καλοκαίρι ξέγνοιαστο και αυτό αξίζει σε όλα τα παιδιά, μετά από τόση προσπάθεια».

Φοιτήτρια της Ιατρικής επιθυμεί να είναι από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, η Δήμητρα Βροντάκη που κατάφερε να συγκεντρώσει 19.200 μόρια. Όπως είπε, η χαρά της είναι πολύ μεγάλη , ωστόσο η προσπάθεια αυτή, άλλοτε έμοιαζε με αγώνα ταχύτητας και άλλοτε με μαραθώνιο.

«Είμαι πολύ χαρούμενη, ενώ σε ότι αφορά τα αποκαλούμενα συστατικά της επιτυχίας νομίζω ότι τουλάχιστον για μένα σημαντικό ρόλο έπαιξε η καλή προετοιμασία και η ηρεμία που προσπάθησα να έχω».

Επίσης με 19.200 επιθυμεί να εισαχθεί στην Ιατρική ο Αριστομένης Λαγουβάρδος. Όπως τόνισε , για τον ίδιο το ότι ο στόχος επετεύχθη είναι μια πολύ μεγάλη χαρά και πως αυτό που περιμένουν πλέον οι παρέες των υποψηφίων, είναι οι καλοκαιρινές τους διακοπές.

«Θα είναι το καλύτερο καλοκαίρι γιατί μετά από όλη αυτή την κούραση , είναι η ευκαιρία και εμείς να ξεκουραστούμε» είπε χαρακτηριστικά.

