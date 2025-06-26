Πόσα λεπτά πρέπει να περπατάς την ημέρα για να μειώσεις τον κίνδυνο πόνου στη μέση

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περίπου 619 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζούσαν με πόνο στη μέση το 2020. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει τα 843 εκατομμύρια έως το 2050.

Για πολλούς ανθρώπους, ο μέτριος ή έντονος πόνος στη μέση είναι χρόνιος, δηλαδή διαρκεί τουλάχιστον τρεις μήνες.

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες κινδύνου για τη χρόνια οσφυαλγία. Ορισμένοι δεν μπορούν να τροποποιηθούν, όπως η ηλικία, η γενετική προδιάθεση και υποκείμενες ιατρικές καταστάσεις, όπως η αρθρίτιδα, οι λοιμώξεις της σπονδυλικής στήλης, η οστεοπόρωση, η ινομυαλγία κ.λπ. Ωστόσο, αρκετοί παράγοντες κινδύνου μπορούν να τροποποιηθούν, όπως η παχυσαρκία, το άγχος και ο καθιστικός τρόπος ζωής.

Οι συγγραφείς μιας νέας μελέτης που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open, αναφέρει ότι η αύξηση της διάρκειας και της έντασης του περπατήματος μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης χρόνιας οσφυαλγίας.

Για τις ανάγκες της εν λόγω έρευνας, οι επιστήμονες ανέλυσαν ιατρικά δεδομένα για περισσότερους από 11.000 ενήλικες στη Νορβηγία με μέση ηλικία τα 55 έτη.

Στην αρχή της μελέτης, κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε χρόνια οσφυαλγία. Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στο πόσα λεπτά και σε τι ταχύτητα περπατούσε κάθε συμμετέχοντας καθημερινά.

Στο τέλος της μελέτης, η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες που περπατούσαν για περισσότερα από 100 λεπτά την ημέρα είχαν 23% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιας οσφυαλγίας, σε σύγκριση με όσους περπατούσαν λιγότερο από 78 λεπτά ημερησίως.

«Η μελέτη μας δείχνει ότι η αυξημένη ημερήσια διάρκεια περπατήματος μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιας οσφυαλγίας. Η σχέση ήταν δοσοεξαρτώμενη — δηλαδή όσο περισσότερο περπατούσαν οι άνθρωποι, τόσο χαμηλότερος ήταν ο κίνδυνος — έως περίπου τα 100 λεπτά την ημέρα, μετά τα οποία το όφελος σταθεροποιούταν. Ακόμη και μικρές αυξήσεις στο καθημερινό περπάτημα σχετίζονταν με μειωμένο κίνδυνο», δήλωσαν οι ειδικοί.

Η ένταση στο περπάτημα επίσης σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο

«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η αυξημένη μέση ένταση στο περπάτημα συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιας οσφυαλγίας», σημείωσαν οι ερευνητές.

«Ωστόσο, η σύνδεση αυτή ήταν λιγότερο σημαντική σε σύγκριση με τον συνολικό χρόνο περπατήματος. Περαιτέρω έρευνα, με πιο ακριβή μέτρηση της έντασης, θα μπορούσε να ενισχύσει την κατανόησή μας για τη σχέση της με τον κίνδυνο εμφάνισης πόνου στη μέση», πρόσθεσαν.

Φυσική δραστηριότητα και μακροχρόνια υγεία

«Τα αποτελέσματά μας ενισχύουν το συνεχώς αυξανόμενο σύνολο ενδείξεων ότι η σωματική δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την υγεία μακροπρόθεσμα. Ακόμη και μικρές αυξήσεις στη σωματική δραστηριότητα μπορούν να κάνουν τη διαφορά», επισήμαναν οι επιστήμονες

«Το περπάτημα είναι μια απλή και προσβάσιμη δραστηριότητα. Το να περπατάμε περισσότερο μπορεί να είναι ένας απλός αλλά ισχυρός τρόπος για να μειώσουμε τον κίνδυνο χρόνιας οσφυαλγίας και άλλων ασθενειών», συμπλήρωσαν οι ίδιοι.

Πολυδιάστατη η πρόληψη και η διαχείριση του πόνου στη μέση

Είναι γεγονός ότι η κίνηση είναι προτιμότερη από την ακινησία. Ωστόσο, το περπάτημα από μόνο του δεν μπορεί να μειώσει οριστικά τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιας οσφυαλγίας, υποστηρίζουν ειδικοί που δεν συμμετείχαν στη μελέτη, αναγνωρίζοντας πως το περπάτημα βοηθάει στην ανακούφιση του πόνου στη μέση και μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου χρόνιου πόνου, ειδικά όταν είναι συστηματικό και έντονο, αλλά δεν είναι πανάκεια.

Η πρόληψη και διαχείριση του πόνου στη μέση πρέπει να είναι πολυδιάστατη, συνδυάζοντας σωματική δραστηριότητα, εργονομία, υγιεινή ζωή και ιατρική παρακολούθηση, λένε οι ειδικοί.

Πηγή: vita.gr

