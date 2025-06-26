Βαθμοί Πανελληνίων: «Βατερλώ» στα Μαθηματικά και την Ιστορία -Χαμηλά τα ποσοστά των αριστούχων

Ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη 26 Ιουνίου, οι βαθμολογίες των υποψηφίων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, συνολικά, 88.637 υποψήφιοι διαγωνίστηκαν για μία από τις 68.788 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2025-26. Από αυτούς, οι 73.941 υποψήφιοι προέρχονται από τα ΓΕΛ και οι 14.696 από τα ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων «δείχνει» λίγους αριστούχους, με πολύ λίγες εξαιρέσεις και ταυτόχρονα καταγράφει υψηλά ποσοστά βαθμολογιών κάτω της βάσης του 10.

Τα υψηλότερα ποσοστά κάτω από τη βάση

Για ακόμη μία χρονιά, τα Μαθηματικά και η Ιστορία «φιγουράρουν» στα μαθήματα με τα υψηλότερα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, καθώς περισσότεροι από τους μισούς υποψήφιους δεν κατάφεραν να γράψουν πάνω από 10.

Συγκεκριμένα, το 59,12% των υποψηφίων έγραψαν κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά, με το 34,52% να συγκεντρώνεται στις βαθμολογίες 0 έως 5.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι για ακόμη μία χρονιά, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής έγραψαν κατά τη συντριπτική πλειονότητα τους κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά, σε ποσοστό που έφτασε το 73,68%.

Όσον αφορά την Ιστορία, το 53,31% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10.

Υψηλά ποσοστά κάτω από τη βάση καταγράφονται, επίσης, στα μαθήματα της Φυσικής και των Αρχαίων Ελληνικών.

Ιδιαίτερα στη Φυσική οι υποψήφιοι «μοιράστηκαν» πάνω και κάτω από τη βάση, με το 50,05% να έχει γράψει κάτω από 10 και το 49,95% πάνω από 10. Στα Αρχαία Ελληνικά, το ποσοστό βαθμολογιών κάτω της βάσης ανήλθε στο 47,69%.

Βαθμολογίες του «ύψους και του βάθους»

Ιδιαίτερη εικόνα παρουσιάζουν και εφέτος ορισμένα μαθήματα, στα οποία παρατηρείται ταυτόχρονα μεγάλη συγκέντρωση σε βαθμολογίες κάτω της βάσης, αλλά και σε υψηλές βαθμολογίες.

Τα μαθήματα στα οποία αρίστευσαν περισσότεροι υποψήφιοι (βαθμολογία 18 έως 20) είναι η Οικονομία, τα Λατινικά, η Βιολογία και η Πληροφορική. Ωστόσο, είναι μεγάλη η συγκέντρωση βαθμολογιών και κάτω της βάσης σε αυτά τα μαθήματα.

Αναλυτικά, το μεγαλύτερο ποσοστό αριστούχων συγκεντρώνεται στο μάθημα της Οικονομίας, με το 29,33% των υποψηφίων να έχουν γράψει βαθμολογία από 18 έως 20. Ταυτόχρονα, ωστόσο, το 33,12% των υποψηφίων δεν κατάφερε να γράψει πάνω από τη βάση του 10 (17,67% βαθμολογία 0 έως 5 και 15,45% βαθμολογία 5 έως 10).

Επίσης, στο μάθημα των Λατινικών, το 21,86% των υποψηφίων έγραψε άριστα και το 20,32% έγραψε βαθμό 5 έως 10.

Στη Βιολογία, αρίστευσε το 19,47% των υποψηφίων και το 18,82% έγραψε βαθμό από 5 έως 10.

Στην Πληροφορική, τέλος, έγραψε από 18 έως 20 το 16,28% των υποψηφίων, με το 24,88% να έχει γράψει από 0 έως 5.

Χαμηλά ποσοστά αριστούχων

Στα υπόλοιπα μαθήματα, τα ποσοστά των άριστων βαθμολογιών (18-20) κινούνται και εφέτος σε χαμηλά επίπεδα, αν και καταγράφονται σε ορισμένα μαθήματα κάποιες ποσοστιαίες βελτιώσεις.

Συγκεκριμένα, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, μόλις το 0,91% έγραψε πάνω από 18 και στα Αρχαία Ελληνικά μόλις το 2,29%. Αξιοπρόσεκτο είναι και το γεγονός ότι στα Αρχαία, η υψηλότερη συγκέντρωση ποσοστών βαθμολογίας καταγράφεται στους βαθμούς 5 έως 10 (35,16%).

Άριστα έγραψαν στο μάθημα των Μαθηματικών το 6,98%, στη Φυσική το 9,39% και στην Ιστορία το 12,96%, ποσοστά αυξημένα κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι.

Στη Χημεία, το ποσοστό αριστούχων είναι μειωμένο σε σχέση με πέρυσι κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες, με το 16% των υποψηφίων να έχουν γράψει βαθμό 18-20.

Υπολογισμός μορίων και τα επόμενα βήματα

Από σήμερα, οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους και για τη διευκόλυνσή τους μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, όπου, εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Σημειώνεται, ότι εκκρεμεί η ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2025, οι εξετάσεις των οποίων ολοκληρώνονται αύριο, Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025.

Επόμενο -και τελευταίο- βήμα για τους υποψήφιους πριν την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών αποτελεί η διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου, για την οποία εκκρεμούν οι σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας.

Υπενθυμίζεται, ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προχωρήσουν στη διαδικασία δημιουργίας προσωπικού κωδικού ασφαλείας, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται στα λύκεια των υποψηφίων μέχρι και τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025.