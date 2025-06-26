Πανελλήνιες 2025: Ήρθαν τα πρώτα μηνύματα με τα αποτελέσματα στους υποψηφίους

Ήχησαν τα πρώτα sms με τα αποτελέσματα των πανελληνίων 2025 στα κινητά τηλέφωνα των υποψηφίων, σήμερα Πέμπτη (26.6.2025) λίγα λεπτά μετά τις 12:00. Όσοι υποψήφιοι είχαν δηλώσει τον αριθμό τους στην ειδική πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr, έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν τα αποτελέσματα των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν στις φετινές πανελλήνιες.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://results.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα αρχικά (τέσσερις πρώτοι χαρακτήρες) από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, γραμμένα με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επίσης, σήμερα, μετά τη 1 μ.μ τα ίδια αποτελέσματα θα αναρτηθούν στα Λύκεια, με τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να μαθαίνουν συγκεντρωτικά τις βαθμολογίες που συγκέντρωσαν στις εξετάσεις.

Η επόμενη φάση της διαδικασίας είναι η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου που θα ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ αναμένονται στα τέλη του μήνα, σύμφωνα με τα όσο γνωστοποίησε σήμερα η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΝΑΤΟ: Καταληκτική συμφωνία στην ιστορική Σύνοδο για την αύξηση της αμυντικής δαπάνης στο 5%

Αθήνα: Τροχαίο δυστύχημα - Νεκρός 58χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Κι άλλοι επαγγελματίες... στο μάτι του Big Brother της Εφορίας