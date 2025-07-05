Καρκαδιώτισσα: Από χώρο απορριμμάτων ξεκίνησε η φωτιά - Κάηκαν 10 στρέμματα

Πρόλαβε και κατέκαψε στρέμματα η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι (05/07) στην περιοχή της Καρκαδιώτισσας Ηρακλείου.

Η φωτιά, που γρήγορα εξαπλώθηκε λόγω των δυνατών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, έκαψε συνολικά εννέα στρέμματα χορτολειβαδικής έκτασης και ένα στρέμμα χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων, απ' όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Από την πρώτη στιγμή η κινητοποίηση της πυροσβετικής ήταν μεγάλη ενώ χρειάστηκε να επιχειρήσουν και δύο ελικόπτερα. Η πυρκαγιά βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο, σύμφωνα με το συντονιστικό της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 12 υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος με 6 οχήματα ενώ στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμει και 1 πεζοπόρο τμήμα με 7 άτομα.

