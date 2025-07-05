Ηράκλειο: Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην Καρκαδιώτισσα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι (05.07) σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή της Καρκαδιώτισσας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καεί σε χαμηλή βλάστηση και δεν απείλησε κάποιον οικισμό. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος ενώ στην επιχείρηση της κατάσβεσης συμμετέχουν και δύο ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς.

