Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά στην Καρκαδιώτισσα - Επιχειρούν και ελικόπτερα

Σε πλήρη εξέλιξη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι (05/07) σε αγροτολιβαδική έκταση στην Καρκαδιώτισσα.

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη ενώ έχουν σηκωθεί και δύο ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος. Ακόμη στο σημείο επιχειρεί και μια ομάδα πεζοπόρων.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 ελικόπτερα.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρκαδιώτισσα Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, 12 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2025

