Χρίστος Δήμας: Το Καστέλι θα είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα

Αυτοψία στον υπό κατασκευή, νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, στην περιοχή Καστελίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, πραγματοποίησε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο και τη Γενική Γραμματέα Μεταφορών Δέσποινα Παληαρούτα.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επιθεώρησε το εργοτάξιο, διαπιστώνοντας την υψηλή πρόοδο των εργασιών, που προσεγγίζει το 60% περίπου του συνολικού έργου.

Εν συνεχεία, ο κ. Δήμας και οι Γενικοί Γραμματείς πραγματοποίησαν ευρεία σύσκεψη, κατά την οποία ενημερώθηκαν για την πρόοδο κατασκευής του νέου αεροδρομίου και των συνοδών αυτού έργων.

Παρόντες στη σύσκεψη ήταν, επίσης, οι βουλευτές Ηρακλείου Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νικόλαος Συριγωνάκης, οι Δήμαρχοι Μινώα Πεδιάδας Βασίλειος Κεγκέρογλου και Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο Διοικητής της ΥΠΑ Γιώργος Σαουνάτσος, ο Αερολιμενάρχης Ηρακλείου Ιάκωβος Ουρανός, ο Διευθυντής Νέων Έργων Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ Μιχάλης Χατζηπάνος, καθώς και εκπρόσωποι της κατασκευάστριας κοινοπραξίας.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «H κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι είναι ένα από τα σημαντικότερα δημόσια έργα στη χώρα. Ένα έργο το οποίο πραγματικά θα αλλάξει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά και την Ελλάδα. Θα είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη χώρα και θα εξυπηρετεί εκατομμύρια επιβάτες.

Είμαστε εδώ η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μαζί με τον Περιφερειάρχη, τους βουλευτές, τους Δημάρχους, την ηγεσία της ΥΠΑ και του ΑΔΜΗΕ, ώστε να συζητήσουμε το σύνολο των ζητημάτων που υπάρχουν. Σε ένα τόσο σημαντικά και πολύ σύνθετο δημόσιο έργο υπάρχουν αρκετά ανοικτά θέματα. Θεωρούμε, όμως, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς κάνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις, που θέτουμε όλα τα ερωτήματα που αφορούν την κατασκευή του αεροδρομίου, ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα.

Άρα μέσα στο πλαίσιο αυτό κάνουμε και την αυτοψία σήμερα, προκειμένου να δούμε από κοντά κάποια ζητήματα. Είμαι αισιόδοξος ότι πολύ σύντομα θα προχωρήσουμε με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς».

