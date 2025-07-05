ΠΑΡ.10 Απρ 2026 14:02
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: 39χρονος χαρίζει ζωή με τον θάνατό του...
εντατική (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ CREATE.VISTA.COM)
clock 11:49 | 05/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε μια σπουδαία απόφαση προχώρησε η οικογένεια ενός νέου ανθρώπου στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για έναν 39χρονο ο οποίος το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν μη αναστρέψιμη.

Η οικογένεια όταν ενημερώθηκε για την υγεία του πήρε την απόφαση να δωρίσει τα όργανά του και σήμερα τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η λήψη των οργάνων.

O 39χρονος είχε βρεθεί στο κενό από μεγάλο ύψος με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες λήφθηκαν το ήπαρ και ο αριστερός νεφρός από ομάδα χειρουργών του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, ο δεξιός νεφρός από ομάδα χειρουργών του Νοσοκομείου "Ευαγγελισμός" και οι κερατοειδείς οι οποίοι θα μεταφερθούν στο ΠΑΓΝΗ.

Ο θάνατος του 39χρονου έχει σκορπίσει βαθιά θλίψη σε όλους όσοι τον γνώριζαν.

Δείτε την ανάρτηση της αναπληρώτριας Διοικήτριας του Βενιζελείου, Μαρίνας Καλογριδάκη:

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δωρεά Οργάνων Βενιζέλειο Νοσοκομείο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis