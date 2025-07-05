Ηράκλειο: 39χρονος χαρίζει ζωή με τον θάνατό του...

Σε μια σπουδαία απόφαση προχώρησε η οικογένεια ενός νέου ανθρώπου στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για έναν 39χρονο ο οποίος το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν μη αναστρέψιμη.

Η οικογένεια όταν ενημερώθηκε για την υγεία του πήρε την απόφαση να δωρίσει τα όργανά του και σήμερα τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η λήψη των οργάνων.

O 39χρονος είχε βρεθεί στο κενό από μεγάλο ύψος με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες λήφθηκαν το ήπαρ και ο αριστερός νεφρός από ομάδα χειρουργών του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, ο δεξιός νεφρός από ομάδα χειρουργών του Νοσοκομείου "Ευαγγελισμός" και οι κερατοειδείς οι οποίοι θα μεταφερθούν στο ΠΑΓΝΗ.

Ο θάνατος του 39χρονου έχει σκορπίσει βαθιά θλίψη σε όλους όσοι τον γνώριζαν.

Δείτε την ανάρτηση της αναπληρώτριας Διοικήτριας του Βενιζελείου, Μαρίνας Καλογριδάκη:

Ηράκλειο: Προσφορές στα εμπορικά καταστήματα... πριν τις καλοκαιρινές εκπτώσεις

Ηράκλειο: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης για τους άσκοπους πυροβολισμούς στο σπίτι του