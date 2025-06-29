ΔΕΥ.06 Απρ 2026 09:53
Ηράκλειο: Κρίσιμες ώρες για τον 40χρονο στο Βενιζέλειο
ασθενής σε κώμα
clock 13:46 | 29/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μάχη για τη ζωή του εξακολουθεί και δίνει στην Μονάδα Εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ο 40χρονος ο οποίος την περασμένη Πέμπτη έπεσε στο κενό από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου στο κέντρο του Ηρακλείου.

Οι συνθήκες της πτώσης διερευνώνται από την αστυνομία με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοικτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση εισήχθη στην ΜΕΘ όπου νοσηλεύεται μέχρι και σήμερα, διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση.

 

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Την χτυπούσε μέσα στο αυτοκίνητο αλλά τον πρόδωσε ο αυτόπτης μάρτυρας!

Ηράκλειο: Βγήκε από την Εντατική η γυναίκα με τη νόσο των λεγεωνάριων

