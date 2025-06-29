Ηράκλειο: Κρίσιμες ώρες για τον 40χρονο στο Βενιζέλειο

Μάχη για τη ζωή του εξακολουθεί και δίνει στην Μονάδα Εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ο 40χρονος ο οποίος την περασμένη Πέμπτη έπεσε στο κενό από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου στο κέντρο του Ηρακλείου.

Οι συνθήκες της πτώσης διερευνώνται από την αστυνομία με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοικτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση εισήχθη στην ΜΕΘ όπου νοσηλεύεται μέχρι και σήμερα, διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση.

Διαβάστε επίσης:

