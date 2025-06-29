Ηράκλειο: Βγήκε από την Εντατική η γυναίκα με τη νόσο των λεγεωνάριων
clock 13:21 | 29/06/2025
newsroom ekriti.gr

Στην πνευμονολογική Κλινική του Βενιζέλειου νοσοκομείου νοσηλεύεται εδώ και περίπου δύο 24ωρα, η 57 ετών γυναίκα που είχε προσβληθεί από τη νόσο των λεγεωνάριων ενώ έκανε διακοπές σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Κώστα Δανδουλάκη που μίλησε στο ekriti.gr η 57χρονη έχει επανέλθει πλήρως, πήρε εξιτήριο από την ΜΕΘ όπου νοσηλευόταν και πλέον συνεχίζει τη νοσηλεία της στην Πνευμονολογική κλινική.

Να σημειωθεί ότι το ξενοδοχείο όπου έμενε το ζευγάρι εκκενώθηκε και βρέθηκε προσωρινά εκτός του δικτύου των κρατήσεων, ενώ κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρέθηκε στην Κρήτη στο πλαίσιο των ελέγχων που γίνονται και των μέτρων που λαμβάνονται από τα ξενοδοχεία για την προστασία των πελατών τους, από τη νόσο των λεγεωναρίων.

 

