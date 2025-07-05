Αεροδρόμιο Καστελίου: Στο 60% οι εργασίες - Αυτοψία του Υπουργού Υποδομών (εικόνες)

Oι εργασίες για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι έχουν προχωρήσει περίπου στο 60%, ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας κατά τη διάρκεια αυτοψίας που πραγματοποιεί στην περιοχή, μαζί με τον γενικό γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο και τη γενική γραμματέα Μεταφορών Δέσποινα Παληαρούτα.

Image

Η ηγεσία του υπουργείου συνοδεύεται από τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, δημάρχους και τοπικούς βουλευτές, με στόχο να επιθεωρήσουν την πρόοδο των εργασιών και να ενημερωθούν για την πορεία υλοποίησης του έργου.

Image

Μάλιστα σε δηλώσεις του ο κ. Δήμας ανέφερε ότι στόχος από τη σημερινή αυτοψία είναι να συζητηθούν «όλα τα ανοιχτά ζητήματα τα οποία υπάρχουν μέχρι την ολοκλήρωση του αεροδρομίου», επισημαίνοντας ότι στην αυτοψία συμμετέχουν και στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αλλά και του ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα που σχετίζονται με τα σύγχρονα ραδιοβοηθήματα της Αεροναυτιλίας, όπως την ηλεκτροδότηση του αεροδρομίου.

Image

Επισημαίνοντας πως την επόμενη Τετάρτη αναμένεται και η απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου με επίκεντρο το αρχαιολογικό εύρημα που εντοπίστηκε στην θέση όπου αρχικά προβλεπόταν για το ραντάρ, ο Χρίστος Δήμας επισήμανε ότι το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι που θα είναι και το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα, είναι ένα από τα πιο σημαντικά δημόσια έργα στην Ελλάδα.

Image

«Το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι θα εξυπηρετεί εκατομμύρια επιβάτες, άρα είναι μία πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη όχι μόνο για την Κρήτη αλλά για όλη τη χώρα» κατέληξε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Image

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης επανέλαβε τη σημασία της συνεργασίας και της συνέργειας με το υπουργείο, σχολιάζοντας ότι είναι εβδομαδιαίες οι επαφές και οι συζητήσεις για την πορεία και την εξέλιξη των εργασιών, τόσο για την κατασκευή του αεροδρομίου όσο και του Βόρειου Οδικού 'Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Image

Σε ό,τι αφορά τον ΒΟΑΚ ο Σταύρος Αρναουτάκης διευκρίνισε ότι μέσα στο μήνα κιόλας προχωράει η δέσμευση του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με την χρηματοδότηση για τα έργα οδικής ασφάλειας. «Για την οδική ασφάλεια είναι πανέτοιμη και η εταιρεία που θα κάνει το έργο», τόνισε ο Σταύρος Αρναουτάκης, καταλήγοντας πως στόχος για την Κρήτη είναι ένας Βόρειος Οδικός Αξονας που θα ξεκινάει από την Κίσαμο και θα φτάνει μέχρι τη Σητεία.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Προσφορές στα εμπορικά καταστήματα... πριν τις καλοκαιρινές εκπτώσεις

Ηράκλειο: 39χρονος χαρίζει ζωή με τον θάνατό του...