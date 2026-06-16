Ηράκλειο: Συναγερμός για 25χρονο κολυμβητή - Κινητοποίηση του Λιμενικού

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ενός 25χρονου τουρίστα από την Ισλανδία, ο οποίος είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή της Χερσονήσου.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, όταν το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος ενημέρωσε το Λιμεναρχείο Χερσονήσου και Ηρακλείου για την εξαφάνιση του νεαρού κολυμβητή . Αμέσως στήθηκε επιχείρηση έρευνας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, με τη συμμετοχή δύο περιπολικών σκαφών του Λιμενικού Σώματος και περιπολικού οχήματος από ξηράς.

Έπειτα από έρευνες, ο 25χρονος εντοπίστηκε στη θάλασσα από πλήρωμα περιπολικού σκάφους και περισυνελέγη με ασφάλεια. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Χερσονήσου, όπου τον περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο νεαρός αλλοδαπός διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

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