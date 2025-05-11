Ηράκλειο: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στη Λιάνα Σταρίδα...

Σε κλίμα οδύνης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι συνεργάτες και συνάδελφοι, είπαν το τελευταίο αντίο στην σπουδαία ΑρχαιολόγοΛιάνα Σταρίδα, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, χτυπημένη από τον καρκίνο.

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον μικρό Αγιο Μηνά, από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ευγένιο. Η συγκίνηση ήταν έκδηλη στα πρόσωπα των παρευρισκόμενων.

Η είδηση θανάτου της Λιάνας Σταρίδα σκόρπισε θλίψη στο Ηράκλειο. 'Ηταν μία επιστήμονας που γνώριζε όσο λίγοι κάθε σπιθαμή του Ηρακλείου, το οποίο στην κυριολεξία λάτρευε.

Image

Image

Image

Image

Image

Ήταν παράλληλα μία ενεργή πολίτης, που είχε άποψη, την οποία εξέφραζε πάντα ελεύθερα και τεκμηριωμένα.

Τραγική φιγούρα ο πολιτικός μηχανικός, πρώην αντιδήμαρχος και πρώην πρόεδρος του ΟΑΚ Γιάννης Σταρίδας, σύντροφος και συνοδοιπόρος της, μέχρι την τελευταία στιγμή...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Βρήκαν πού κατέληξαν τα χρήματα της ηλικιωμένης μετά την απάτη

Κρήτη: Το αεροσκάφος "καθηλώθηκε" λόγω βλάβης - Ταλαιπωρία για 174 επιβάτες

Νέο εργατικό δυστύχημα. Νεκρός νεαρός εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα