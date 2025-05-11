Κρήτη: Βρήκαν πού κατέληξαν τα χρήματα της ηλικιωμένης μετά την απάτη

Εξιχνιάστηκε μία από τις ...πολλές απάτες που συμβαίνουν στην Κρήτη και προκαλούν πονοκέφαλο τους πολίτες, που από τη μία στιγμή στην άλλη βλέπουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς άδειους, πέφτοντας θύματα επιτήδειων.

Πρόκειται για απάτη που διαπράχθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, με θύμα μία 84χρονη γυναίκα από την Κοξαρέ Ρεθύμνου.

Η ηλικιωμένη γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο ο οποίος της συστήθηκε ως λογιστής της και κατάφερε να της αποσπάσει τους τραπεζικούς της κωδικούς.

Περίπου 3.000 ευρώ μεταφέρθηκαν από τον άγνωστο άνδρα, στον λογαριασμό μιας 35χρονης ρομά, μέλος οικογένειας γνωστής στις αρχές για παραβατικές συμπεριφορές.

Σε βάρος της 35χρονης σχηματίστηκε δικογραφία.

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι τα κυκλώματα απατεώνων επιλέγουν λογαριασμούς ρομά ή μεταναστών εν γνώση των δεύτερων, οι οποίοι "σηκώνουν" με κάρτα τα χρήματα και τα μεταφέρουν σε άλλους λογαριασμούς.

