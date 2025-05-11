Νέο εργατικό δυστύχημα. Νεκρός νεαρός εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα

Νέα τραγωδία σημάδεψε σήμερα (11/5) το νησί της Ρόδου, καθώς έχασε τη ζωή του, ένας νεαρός εργάτης σε έργο που εκτελούνταν στην περιοχή της Καλάθου.

Από τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, πρόκειται για άνδρα κάτω των 30 ετών, ο οποίος εργαζόταν σε αρδευτικό έργο που εκτελούσε εργολάβος για λογαριασμό της Περιφέρειας στην περιοχή της Καλάθου.

Ο νεαρός άνδρας, καταπλακώθηκε από χώματα ενώ εργάζονταν σε χαντάκι και ανασύρθηκε νεκρός παρά τις προσπάθεις των διασωστών της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ που έγιναν.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θλιβερού περιστατικού που βύθισε εξαιτίας λαθών και παραλείψεων θα διενεργήσουν αρμόδιοι αξιωματικοί της Αστυνομίας, ενώ αντίστοιχα θα ενημερωθεί και η εισαγγελική αρχή Ρόδου.

Σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου κος Παναγιώτης Εγγλέζος αναφέρει για την νέα εργατική τραγωδία που συγκλονίζει τη Ρόδο:

"Άλλο ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στη Ρόδο – Φτάνει πια!Με βαθιά οργή και θλίψη αποχαιρετούμε έναν ακόμη συνάδελφο που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας, σε ένα ακόμα τραγικό περιστατικό που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.Η απουσία τεχνικής επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Η έλλειψη ελέγχων, η υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών και η αδιαφορία των κυβερνήσεων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μάς οδηγούν σε έναν ακήρυχτο πόλεμο στους χώρους δουλειάς."

πηγή: rodiaki.gr

