Ηράκλειο: Έσβησε ο "φάρος" της Ορθοπεδικής - Ο καθηγητής Χατζηπαύλου πέρασε στην αιωνιότητα

Φτωχότερη είναι από σήμερα η ελληνική και η διεθνής ιατρική κοινότητα. Ο εμβληματικός καθηγητής Ορθοπεδικής και διεθνώς αναγνωρισμένος χειρουργός, Αλέξανδρος Χατζηπαύλου, έφυγε από τη ζωή σήμερα, 17 Ιουνίου 2026, σε ηλικία 85 ετών.

Ο εκλιπών άφησε την τελευταία του πνοή στην Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), έναν χώρο με τον οποίο συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του και την επιστημονική του διαδρομή επί σειρά δεκαετιών.

Μια ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη και τον άνθρωπο

Ο Αλέξανδρος Χατζηπαύλου υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα της Ορθοπεδικής και της χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης. Μετά από μια λαμπρή σταδιοδρομία και εξειδίκευση σε κορυφαία ιατρικά κέντρα του εξωτερικού, επέστρεψε στην Ελλάδα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην Κρήτη.

Ως διευθυντής της Ορθοπεδικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, εκπαίδευσε γενιές νέων γιατρών και προσέφερε τις υπηρεσίες του σε χιλιάδες ασθενείς, κερδίζοντας την καθολική εκτίμηση της κοινωνίας.

Η τεράστια προσφορά του είχε αναγνωριστεί επανειλημμένα. Μόλις τον περασμένο Μάρτιο, σε μια συγκινητική τελετή στο ΠΑΓΝΗ, πραγματοποιήθηκε η ονοματοδοσία της Μονάδας Σπονδυλικής Στήλης σε Μονάδα «Αλέξανδρος Χατζηπαύλου», ως ελάχιστος φόρος τιμής στο έργο του.

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Πλούσια πνευματική παρακαταθήκη

Πέρα από την κλινική του δράση, ο καθηγητής άφησε πίσω του σπουδαίο συγγραφικό έργο, τόσο επιστημονικό όσο και λογοτεχνικό. Πρόσφατα είχε κυκλοφορήσει το αυτοβιογραφικό του βιβλίο με τίτλο «Πίσω από τις σκιές των ιατρικών σκέψεων», αποτυπώνοντας τις εμπειρίες και τις φιλοσοφικές του αναζητήσεις γύρω από την ιατρική επιστήμη.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης σε συναδέλφους, μαθητές και ασθενείς, οι οποίοι κάνουν λόγο για έναν «μεγάλο δάσκαλο» και έναν άνθρωπο με σπάνιο ήθος και ανθρωπιά.

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