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ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Βραχυκυκλώθηκε προβολέας στα Δύο Αοράκια - Άμεση η κινητοποίηση
Δύο Αοράκια
clock 19:37 | 13/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε βραχυκύκλωμα σε προβολέα του Κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Αλικαρνασσού στα Δύο Αοράκια το απόγευμα του Σαββάτου (13.06).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο προβολέας έβγαζε καπνούς που αρχικά προκάλεσαν την αναστάτωση της ομάδας που έκανε προπόνηση και γι'αυτό εκκενώθηκε και ο χώρος. Οι άνδρες της Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο και έσβησαν τη μικρή εστία, που προκλήθηκε.

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Δύο Αοράκια
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