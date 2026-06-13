Ηράκλειο: Βραχυκυκλώθηκε προβολέας στα Δύο Αοράκια - Άμεση η κινητοποίηση

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε βραχυκύκλωμα σε προβολέα του Κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Αλικαρνασσού στα Δύο Αοράκια το απόγευμα του Σαββάτου (13.06).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο προβολέας έβγαζε καπνούς που αρχικά προκάλεσαν την αναστάτωση της ομάδας που έκανε προπόνηση και γι'αυτό εκκενώθηκε και ο χώρος. Οι άνδρες της Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο και έσβησαν τη μικρή εστία, που προκλήθηκε.

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