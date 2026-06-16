Ηράκλειο: Άρπαζε τις τσάντες γυναικών στον δρόμο

Στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, στο πλαίσιο έρευνας για σειρά περιστατικών κλοπών που σημειώθηκαν σε βάρος γυναικών.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 44χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε δύο περιπτώσεις αρπαγής τσαντών από διερχόμενες γυναίκες. Όπως προέκυψε, ο δράστης κινούνταν πεζός και, εκμεταλλευόμενος αιφνιδιαστικά την παρουσία των θυμάτων του, τους αφαιρούσε τις τσάντες πριν τραπεί σε φυγή.

Παράλληλα, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και για μία ακόμη υπόθεση, που αφορά απόπειρα κλοπής κινητού τηλεφώνου από γυναίκα.

Στην περίπτωση αυτή, η προσπάθειά του δεν ολοκληρώθηκε, ωστόσο το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αρχές και αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέροντα τα εξής:

Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου τρεις (3) υποθέσεις κλοπής για τις οποίες σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 44χρονου ημεδαπού. Επιπλέον ο 44χρονος συνελήφθη για παραβάσεις της Νομοθεσία περί όπλων.

Ειδικότερα από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας προέκυψε ότι ο 44χρονος την 02 και 03.06.2026 προέβη σε δύο περιπτώσεις κλοπών τσαντών από διερχόμενες γυναίκες οι οποίες περιείχαν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα και μια απόπειρα κλοπής κινητού τηλεφώνου από επιχείρηση με το πρόσχημα παροχής βοήθειας.

Από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυσίγγια και συνελήφθη.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

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