Χανιά: Διακοπή νερού σε περιοχή της Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων σας ενημερώνει ότι την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 καιαπό ώρα 09:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθείδιακοπή υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αγίου Δημητρίου, Γ. Καραϊσκάκη, Χρυσοπηγής, Λεωφόρος Καραμανλή έως τη συμβολή της με την οδό Αγίων Αποστόλων της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου.

Η διακοπή πραγματοποιείται λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.

Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών της επηρεαζόμενης περιοχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ