Εφημερίδα "ΠΑΤΡΙΣ": 80 χρόνια αδιάλειπτης ενημέρωσης

Η εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», η ιστορική καθημερινή εφημερίδα της Κρήτης, συμπληρώνει φέτος 80 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην ενημέρωση, την κοινωνική ζωή και την ιστορία του τόπου μας.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, πραγματοποιεί επετειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, και ώρα 20:00 στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.

Σε μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης και αναδρομής, θα παρουσιαστούν σπάνια ιστορικά πρωτοσέλιδα από το 1946 έως σήμερα, ενώ μέσα από ειδικό οπτικοακουστικό αφιέρωμα θα αναδειχθεί η διαδρομή μιας εφημερίδας που κατέγραψε οκτώ δεκαετίες ιστορίας της Κρήτης, της Ελλάδας και των ανθρώπων τους.

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