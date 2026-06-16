ΟΦΗ: Με το… καλημέρα 1.100 ανανεώσεις διαρκείας

Εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση των φιλάθλων του ΟΦΗ στην πρώτη ημέρα διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας, ενόψει της ιστορικής περιόδου που ακολουθεί και θα βρει την ηρακλειώτικη ομάδα στα ευρωπαϊκά σαλόνια.

Περισσότερα από 1.100 εισιτήρια διαρκείας ανανεώθηκαν μέσα στο πρώτο 24ωρο, από το μεσημέρι της Δευτέρας όταν και ξεκίνησε η διαδικασία διάθεσής τους, με το ενδιαφέρον του κόσμου να ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Το συγκεκριμένο νούμερο κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό για την πρώτη ημέρα, δηλώνοντας ξεκάθαρα τη διάθεση των φίλων του ΟΦΗ να σταθούν έμπρακτα στο πλευρό της ομάδας τους στη νέα πρόκληση που ανοίγεται μπροστά της.

Χαρακτηριστική άλλωστε είναι η σύγκριση με το καλοκαίρι του 2025, όταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα είχαν διατεθεί περίπου 600 διαρκείας, σχεδόν τα μισά δηλαδή από τα φετινά.