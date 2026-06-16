Τι να κάνεις για να αποφύγεις τις ραγάδες της εγκυμοσύνης

Η κοιλιά μεγαλώνει, το στήθος αλλάζει μέγεθος και το δέρμα καλείται να «τεντωθεί» περισσότερο από ποτέ. Το αποτέλεσμα; Ραγάδες εκγυμοσύνης. Απόλυτα φυσιολογικες; Ναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορείς να τις προλάβεις. Αν και η κληρονομικότητα παίζει σημαντικό ρόλο και δεν υπάρχει τρόπος να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα εμφανιστούν ποτέ, υπάρχουν συνήθειες που μπορούν να βοηθήσουν το δέρμα να παραμείνει πιο ελαστικό και ανθεκτικό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Δες παρακάτω τι πρέπει να κάνεις για να προλάβεις την εμφάνισή τους:







Ξεκίνησε την ενυδάτωση από νωρίς



Όσο πιο ελαστικό και καλά ενυδατωμένο παραμένει το δέρμα, τόσο καλύτερα μπορεί να ανταποκριθεί στις αλλαγές του σώματος. Μην ξεχνάς λοιπόν να εφαρμόζεις κάθε μέρα, ήδη από τους πρώτους μήνες της κύησης, μία κρέμα ή ένα λάδι σώματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοιλιά, το στήθος, τους γοφούς και τους μηρούς.

Editor's Tip: Αναζήτησε συνθέσεις που περιέχουν συστατικά γνωστά για τις ενυδατικές και επανορθωτικές τους ιδιότητες, όπως βούτυρο καριτέ, αμυγδαλέλαιο, έλαιο jojoba, βιταμίνη Ε και υαλουρονικό οξύ, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση της απαλότητας και της ελαστικότητας της επιδερμίδας.

Προσέξε την αύξηση του βάρους



Οι απότομες αυξομειώσεις βάρους ασκούν μεγαλύτερη πίεση στις ίνες κολλαγόνου και ελαστίνης, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης ραγάδων. Προσπάθησε λοιπόν να παίρνεις σταδιακά βάρος, πάντα ακολουθώντας τις οδηγίες του γυναικολόγου σου.

Ακολούθησε μια διατροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά



Το δέρμα χρειάζεται τα κατάλληλα «δομικά υλικά» για να παραμένει δυνατό και ελαστικό. Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C, ψευδάργυρο, πρωτεΐνες και καλά λιπαρά συμβάλλουν στη φυσιολογική παραγωγή κολλαγόνου και στην καλύτερη ποιότητα του δέρματος. Ένταξε λοιπόν στο καθημερινό διαιτολόγιό σου φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και όσπρια.



Κάνε απαλό μασάζ στις επίμαχες περιοχές



Όταν εφαρμόζεις την κρέμα ή το λάδι σώματος, φρόντισε να κάνεις καλό μασάζ, έτσι ώστε να βοηθήσεις το προϊόν να απορροφηθεί καλύτερα και να νιώσεις πιο άνετα μέσα στο δέρμα σου.



Συνέχισε τη φροντίδα και μετά τον τοκετό



Μην κάνεις το λάθος και σταματήσεις την skincare ρουτίνα σου αμέσως μετά τη γέννα. Το δέρμα συνεχίζει να προσαρμόζεται για αρκετούς μήνες, οπότε η συστηματική ενυδάτωση και η σωστή περιποίηση παραμένουν σημαντικές και κατά τη λοχεία.

Editor's Note: Ακόμη και με την καλύτερη φροντίδα, οι ραγάδες μπορεί να εμφανιστούν, ιδιαίτερα όταν υπάρχει γενετική προδιάθεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι έκανες κάτι λάθος. Οι ραγάδες αποτελούν μια απόλυτα φυσιολογική συνέπεια των μεγάλων αλλαγών που βιώνει το σώμα στην εγκυμοσύνη και, με τον χρόνο, συνήθως γίνονται λιγότερο ορατές. Δώσε λοιπόν στο σώμα σου χρόνο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Πηγή: jenny.gr

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