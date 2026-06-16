Αλεξάνδρου - Ελληνίδου έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και να μείνουν μαζί. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε φωτογραφία με την αγαπημένη του στο δωμάτιο του σπιτιού, μπροστά από τα προσωπικά της αντικείμενα.

«Εχθές με πέθανε στην μετακόμιση», έγραψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη φωτογραφία που μοιράστηκε.

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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου γνωρίστηκαν μέσα στο 2025 και η γνωριμία τους εξελίχθηκε σταδιακά σε ερωτική σχέση. Οι πρώτες πληροφορίες που τους ήθελαν ζευγάρι, εμφανίστηκαν την άνοιξη της ίδιας χρονιάς, ωστόσο και οι δύο επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ.

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