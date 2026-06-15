Γιώργος Αλκαίος: "Μεγάλωσα χωρίς τη μητέρα μου και απορούσα γιατί"

Ο Γιώργος Αλκαίος βρέθηκε στο Happy Day και εξήγησε πως μεγάλωσε με τη γιαγιά του, η οποία κάλυπτε το κενό, όμως μεγαλώνοντας αισθανόταν την ανάγκη να συζητήσει με την οικογένειά του.

«Δόξα τω Θεώ τα έχω λύσει αυτά τα θέματα. Έχει λυθεί και έχει τελειώσει όλο το θέμα. Είναι σε κουτάκια. Εκεί έπρεπε να είναι από την αρχή, αλλά καθυστερείς επειδή είσαι παιδί. Μίλησα με όλους κανονικότατα, βρήκα τις απαντήσεις που είχα τότε σαν απορίες, αυτό το "γιατί ρε παιδί μου;". Δεν με ικανοποίησαν οι απαντήσεις, γι' αυτό και το έλυσα», είπε αρχικά.







«Έκανε πολύ μεγάλη διαφορά η γιαγιά. Ήταν τόσο δυνατή η παρουσία και ο λόγος και οι λύσεις που έδινε που δεν κατάλαβα την απουσία σαν απουσία», πρόσθεσε.

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