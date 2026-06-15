Ράσελ Κρόου: "Απέτυχαν με το σίκουελ του «Μονομάχου» επειδή δεν κατάλαβαν γιατί είχε επιτυχία η πρώτη ταινία"

Μία σύγκριση του Μονομάχου του Ρίντλεϊ Σκοτ με το σίκουελ που ακολούθησε μετά από 25 περίπου χρόνια έκανε ο Ράσελ Κρόοου.







Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποστήριξε πως η ταινία του 2000, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει, γνώρισε μεγάλη επιτυχία λόγω του ηθικού πυρήνα που τη χαρακτήριζε. Αντιθέτως, για εκείνον το φιλμ του 2024 με τον Πολ Μέσκαλ στον πρωταγωνιστικό ρόλο δεν απέτυχε, αφού δεν είχε ηθική διάσταση.







Μιλώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα, ο Ράσελ Κρόου ανέφερε αρχικά πως είχε αντιταχθεί στις πιέσεις του στούντιο να συμπεριληφθούν ερωτικές σκηνές για τον Μάξιμο, τον χαρακτήρα που υποδυόταν στον «Μονομάχο», καθώς πίστευε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ταίριαζε σε έναν άνδρα που θρηνούσε τον θάνατο της συζύγου του.







«Συνέχισα απλώς να αντιστέκομαι. Είπα: “Αυτή είναι η ιστορία ενός άνδρα που εκδικείται τον θάνατο της γυναίκας και του παιδιού του. Δεν μπορεί να υπάρξει στιγμή σε αυτή τη διαδρομή κατά την οποία σταματά και κάνει σεξ με κάποια. Δεν βγάζει κανένα νόημα… αυτό καταστρέφει όλη τη διαδρομή”», επισήμανε.

«Με πολέμησαν, μου έστειλαν επιστολές γι’ αυτό και διάφορα άλλα, αλλά εγώ δεν υποχώρησα. Ευτυχώς για μένα, ο Ρίντλεϊ, παρότι θα του άρεσε πολύ να γράψει μια ερωτική σκηνή με εμένα και την Κόνι Νίλσεν, συμφώνησε τότε μαζί μου ότι αυτό αποτελούσε τον ηθικό πυρήνα της ταινίας. Επιδιώκαμε κάτι πραγματικά πολύ παλιομοδίτικο και το στούντιο, εκείνη την εποχή, δεν καταλάβαινε ακριβώς το γιατί», συνέχισε.

Διαβάστε επίσης

Η οικογένεια του Ντέιβιντ Μπέκαμ τον τίμησε στη Λεωφόρο της Δόξας

Emily Ratajkowski: «Έξι μήνες μετά τη γέννα σταματήσαμε να έχουμε ερωτική ζωή»