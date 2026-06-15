Μεγάλο «φακέλωμα» από την ΑΑΔΕ: Στο ηλεκτρονικό «δίχτυ» του ΜΙΔΑ όλα τα ακίνητα

Μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις καταγραφής περιουσιακών στοιχείων που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή η ΑΑΔΕ, δημιουργώντας ένα ενιαίο ψηφιακό αρχείο για κάθε ακίνητο της χώρας. Μέσω του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να αποκτήσει πλήρη εικόνα για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή χρησιμοποιείται ή αξιοποιείται.

Στην πράξη, το νέο σύστημα θα αφορά περίπου 7,1 εκατομμύρια φορολογούμενους. Για κάθε ακίνητο θα δημιουργηθεί ένας ολοκληρωμένος ηλεκτρονικός φάκελος, στον οποίο θα συγκεντρώνονται στοιχεία που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτα σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου. Η εικόνα που θα προκύψει θα περιλαμβάνει από τα βασικά χαρακτηριστικά του ακινήτου έως τη φορολογική και λειτουργική του κατάσταση.

Στο ΜΙΔΑ θα καταχωρίζονται πληροφορίες όπως το είδος του ακινήτου, είτε πρόκειται για κατοικία, επαγγελματικό χώρο, οικόπεδο ή αγροτεμάχιο, η επιφάνεια, η ακριβής θέση, ο όροφος, η κατάσταση ηλεκτροδότησης, καθώς και το αν είναι ημιτελές ή ολοκληρωμένο. Παράλληλα, θα εμφανίζονται οι μοναδικοί κωδικοί ταυτοποίησης, όπως ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), τους οποίους η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να συνδέσει πλήρως μεταξύ τους.

Οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να ελέγξουν τα στοιχεία που θα έχουν συγκεντρωθεί για την περιουσία τους. Σε περίπτωση λαθών, παραλείψεων ή ανακριβειών, θα πρέπει να προχωρήσουν σε διορθώσεις, καθώς η βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί προορίζεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές διασταυρώσεις και τους ελέγχους.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι για πρώτη φορά η ΑΑΔΕ δεν θα καταγράφει μόνο την ύπαρξη ενός ακινήτου αλλά και τη χρήση του. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώσουν εάν το ακίνητο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, ως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία, εάν αποτελεί επαγγελματική στέγη που χρησιμοποιούν οι ίδιοι ή εάν παραμένει αναξιοποίητο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις δωρεάν παραχωρήσεις ακινήτων. Μέχρι σήμερα το πραγματικό μέγεθος αυτής της κατηγορίας παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστο. Με την ολοκλήρωση της απογραφής, η φορολογική διοίκηση θα αποκτήσει σαφέστερη εικόνα για το πόσα ακίνητα έχουν παραχωρηθεί χωρίς αντάλλαγμα σε συγγενείς ή τρίτους και κυρίως θα μπορεί να εντοπίσει περιπτώσεις στις οποίες η δωρεάν παραχώρηση λειτουργεί ως κάλυψη για εισοδήματα που δεν δηλώνονται.

Αντίστοιχα, θα καταγραφούν αναλυτικά όλα τα ακίνητα που αποφέρουν εισόδημα μέσω μακροχρόνιων ή βραχυχρόνιων μισθώσεων. Οι πληροφορίες αυτές θα διασταυρώνονται με τα δεδομένα που διαθέτει ήδη η ΑΑΔΕ από τις δηλώσεις μισθώσεων και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή των κενών κατοικιών. Η κυβέρνηση αναζητεί τρόπους για να αυξήσει το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών στην αγορά και η πλήρης εικόνα των ακινήτων που παραμένουν κλειστά θεωρείται κρίσιμο εργαλείο για τη χάραξη πολιτικής. Ωστόσο, το ΜΙΔΑ θα αξιοποιηθεί και για ελεγκτικούς σκοπούς.

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής αναμένεται να ξεκινήσουν μαζικές διασταυρώσεις μεταξύ των στοιχείων του μητρώου και των δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακίνητα που εμφανίζονται ως κενά στις φορολογικές δηλώσεις αλλά παρουσιάζουν αυξημένη κατανάλωση ρεύματος θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης από τις φορολογικές αρχές.

Στο νέο μητρώο θα περιλαμβάνονται επίσης ακίνητα για τα οποία έχουν παραχωρηθεί δικαιώματα εκμετάλλευσης, καθώς και ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μέσω συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), κυρίως στον επιχειρηματικό τομέα. Με τον τρόπο αυτό η ΑΑΔΕ αποκτά μια ενιαία εικόνα όχι μόνο της ιδιοκτησίας αλλά και των πραγματικών σχέσεων αξιοποίησης των ακινήτων.

Το σχέδιο δεν σταματά στους ιδιοκτήτες. Σε δεύτερη φάση, στην πλατφόρμα θα εισέλθουν και οι ενοικιαστές, οι οποίοι θα κληθούν να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία των μισθώσεων που τους αφορούν. Η διασταύρωση των δηλώσεων μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια απόκρυψης εισοδημάτων από ενοίκια.

Πίσω από τη δημιουργία του ΜΙΔΑ βρίσκεται η επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου να αποκτήσει για πρώτη φορά μια πλήρη και επικαιροποιημένη εικόνα της ακίνητης περιουσίας στη χώρα. Για τους φορολογούμενους, όμως, το νέο μητρώο σηματοδοτεί και μια νέα εποχή ελέγχων, καθώς κάθε ακίνητο θα συνοδεύεται πλέον από έναν ψηφιακό φάκελο που θα αποτυπώνει όχι μόνο ποιος το κατέχει, αλλά και πώς ακριβώς χρησιμοποιείται

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