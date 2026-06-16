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Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων 40χρονος ναυτικός

Αεροδιακομιδή
clock 17:28 | 16/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μια επείγουσα επιχείρηση αεροδιακομιδής ολοκληρώθηκε με επιτυχία για τη μεταφορά ενός 40χρονου αλλοδαπού ναυτικού στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Η μεταφορά του αλλοδαπού που δουλεύει σε εμπορικό πλοίο το οποίο έπλεε νότια της Κρήτης έγινε με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και την συνεργασία του ΕΚΑΒ.

Ο ασθενής υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις (κλινικές, εργαστηριακές, απεικονιστικές) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν Χανίων.

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