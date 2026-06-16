Την Παρασκευή στην Ελβετία η υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν – Ο Βανς διαψεύδει αμερικανική χρηματοδότηση προς την Τεχεράνη

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αναμένεται να υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία, σε πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Μπιούργκενστοκ, κοντά στη Λουκέρνη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως αναφέρει η Βέρνη, η συγκεκριμένη τοποθεσία επιλέχθηκε έπειτα από πρόταση των διαμεσολαβητών από το Κατάρ και το Πακιστάν, αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς θεωρείται ιδιαίτερα ασφαλής λόγω της απομονωμένης γεωγραφικής της θέσης.

Το ελβετικό υπουργείο διευκρίνισε ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες της τελετής υπογραφής.

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, το πλαίσιο της συμφωνίας έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτή Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει ότι ο Γαλιμπάφ και ο Βανς θα ηγηθούν των αντιπροσωπειών των δύο χωρών στην επίσημη τελετή υπογραφής στην Ελβετία.

Παρά τη συμφωνία επί της αρχής, το πλήρες κείμενο δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, γεγονός που διατηρεί ερωτήματα σχετικά με τα σημεία στα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Τζέι Ντι Βανς αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο CNN ότι το έγγραφο είναι «περίπου μιάμιση σελίδα» και έχει «πολύ γενικό χαρακτήρα», γεγονός που υποδηλώνει ότι οι πιο δύσκολες λεπτομέρειες αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο επόμενων διαπραγματεύσεων.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος επιχείρησε να διαψεύσει τις πληροφορίες που κυκλοφορούν περί αμερικανικής χρηματοδότησης της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης του Ιράν.

Μιλώντας στο Fox News, ο Βανς τόνισε ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να διαθέσει ούτε ένα δολάριο στην Τεχεράνη.

«Ούτε ένα σεντ αμερικανικών χρημάτων δεν θα πάει στο Ιράν. Ούτε 300 δισεκατομμύρια δολάρια, ούτε 24 δισεκατομμύρια, ούτε οποιοδήποτε άλλο ποσό που έχω δει να αναφέρεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, τα πιθανά οικονομικά οφέλη για το Ιράν θα μπορούσαν να προέλθουν από χώρες του Κόλπου, κατονομάζοντας το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία ως πιθανούς χρηματοδότες επενδύσεων ή προγραμμάτων οικονομικής στήριξης.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες η συμφωνία θα περιλάμβανε τη δημιουργία ταμείου ανοικοδόμησης ύψους έως και 300 δισ. δολαρίων για την ανάκαμψη της ιρανικής οικονομίας.

Newsroom, ΑΠΕ-ΜΠΕ, SkyNews

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