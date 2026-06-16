Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα», σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου φαίνεται να αναφέρεται σε προβλεπόμενη ρήτρα του μνημονίου κατανόησης (MOU) που φέρεται να υπεγράφη την Κυριακή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στο οποίο η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.



Το Ιράν έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι δεν επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, θέση την οποία είχε συμπεριλάβει και στη συμφωνία του 2015, από την οποία ο Τραμπ αποχώρησε το 2018, επικρίνοντάς την έντονα. Η Ουάσινγκτον, τόσο επί των δύο θητειών Τραμπ όσο και το Ισραήλ, έχουν μέχρι σήμερα αρνηθεί να αποδεχθούν πλήρως τις διαβεβαιώσεις της Τεχεράνης, κάτι που ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται πλέον να αντιμετωπίζει διαφορετικά.



Παράλληλα, ο Τραμπ χαρακτήρισε «ψευδείς ειδήσεις» τους ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ σχεδίαζουν να καταβάλλουν 300 εκατομμύρια δολάρια στο Ιράν, κάνοντας λόγο για κατασκευασμένα δημοσιεύματα από στελέχη των Δημοκρατικών.

Ωστόσο, λίγες ώρες νωρίτερα, ανώτερος σύμβουλος της αμερικανικής κυβέρνησης είχε δηλώσει σε ενημέρωση δημοσιογράφων ότι έχουν συζητηθεί με την Τεχεράνη το ενδεχόμενο αποδέσμευσης δεσμευμένων κεφαλαίων, χαλάρωσης κυρώσεων και δημιουργίας επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της χώρας, το οποίο θα συνδέεται με παραχωρήσεις στο πλαίσιο των πυρηνικών διαπραγματεύσεων.

Και οι δύο πλευρές επιχειρούν να παρουσιάσουν το μνημόνιο κατανόησης ως πολιτική επιτυχία, επιλέγοντας επιμέρους διατυπώσεις που ενισχύουν τη δική τους θέση.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ανέφερε ότι το κείμενο του μνημονίου αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα εντός 24 έως 48 ωρών, σε αντίθεση με όσα είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι η δημοσιοποίηση θα γίνει μετά την τελετή υπογραφής της Παρασκευής.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, σε συνέντευξή του στο NBC News, ερωτηθείς γιατί ο Λευκός Οίκος δεν δημοσιοποιεί άμεσα το μνημόνιο, απάντησε ότι υπάρχουν ακόμη «τεχνικές λεπτομέρειες» που πρέπει να διευθετηθούν, κυρίως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

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