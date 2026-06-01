Γη της Ελιάς: Ο Λυκούργος συναντά τον Κωνσταντίνο κρυφά και κάνουν μυστική συμφωνία

Τι θα δούμε απόψε στη Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 140ο: Η Ισμήνη απαιτεί από τον Λυκούργο να προχωρήσει το διαζύγιό της με τον Κωνσταντίνο σε αντιδικία, καθώς είναι πληγωμένη και δεν σκοπεύει να του χαρίσει τίποτα. Την ίδια στιγμή, μια σκοτεινή σκιά αρχίζει να πλανάται πάνω από τη ζωή του Στέφανου, καθώς ένας άντρας παρακολουθεί όλη του την οικογένεια. Ο Λυκούργος συναντά τον Κωνσταντίνο κρυφά και οι δύο άντρες κάνουν μια μυστική συμφωνία, η οποία, αν φτάσει στα αφτιά της Ισμήνης, το ξέσπασμά της θα είναι ανεξέλεγκτο. Ο Αντώνης κάνει ένα μοιραίο λάθος και ανοίγεται υπερβολικά σε μια τηλεφωνική συνομιλία, «καίγοντας» τη Χριστιάνα, χωρίς να υποψιάζεται ότι η αστυνομία ακούει κάθε του λέξη. Ο Λυκούργος καταστρώνει ένα πονηρό σχέδιο και, με τη βοήθεια του Παρασκευά, σκοπεύει να αναγκάσει τη Χάιδω να επιστρέψει στο σπίτι. Η Φρύνη, απελπισμένη, μαζεύει τα πράγματά της και φεύγει από το σπίτι του Κωνσταντίνου, αφήνοντας πίσω της ένα γράμμα όπου εξηγεί τα πάντα. Την ίδια ώρα, η Αριάδνη βρίσκει τυχαία ένα σημείωμα της Μυρτώς προς τον Γιώργη.

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