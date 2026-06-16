Γυναικοκτονία στη Δράμα: Την σκότωσε με επτά μαχαιριές, η μια τη βρήκε στην καρδιά – Την είχε απειλήσει με πιστόλι στο παρελθόν

Νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στη Δράμα αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση, ρίχνοντας φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 50χρονος αστυνομικός σκότωσε την 45χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη έφερε επτά μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά, ενώ ένα από τα τραύματα προκάλεσε διάτρηση της καρδιάς. Τα υπόλοιπα χτυπήματα τρύπησαν τους πνεύμονες και τους γειτονικούς ιστούς, με αποτέλεσμα τον άμεσο θάνατό της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν εντοπίστηκαν κακώσεις που να παραπέμπουν σε μεταλλικό αντικείμενο ή ένδειξη πάλης, γεγονός που δείχνει ότι το θύμα δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στο άγριο έγκλημα είχε μήκος μεγαλύτερο των 10 εκατοστών.

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Η ιατροδικαστική εξέταση του δράστη έδειξε τραύμα από όπλο στον αριστερό κρόταφο, με το οποίο έβαλε τέλος στη ζωή του μετά τη δολοφονία. Στο σπίτι του ζευγαριού βρέθηκαν ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά και χάπια για κρίσεις πανικού, ενώ έχουν παραγγελθεί τοξικολογικές εξετάσεις και για τους δύο.

Η 45χρονη αστυνομικός βρέθηκε νεκρή από συναδέλφους της, ημίγυμνη στο κρεβάτι σε υπόγειο χώρο του σπιτιού τους, δίπλα στο μαχαίρι του εγκλήματος. Η ιατροδικαστική υπηρεσία αναμένεται να δώσει περαιτέρω απαντήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Μαρτυρίες και ντοκουμέντα – Τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες

Η σκηνή του εγκλήματος στο σπίτι που έμεναν, οι αντιδράσεις των παιδιών τους, με το μικρότερο ηλικίας 16 ετών να είναι αυτό που ειδοποίησε την Αστυνομία, μαζί με μία σειρά από πληροφορίες για τα όσα συνέβαιναν τους τελευταίους μήνες πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού, προκαλούν θλίψη και έντονο προβληματισμό.

Ο 50χρονος αρχιφύλακας της ομάδας ΔΙΑΣ κατακρεούργησε την 45χρονη στο υπόγειο του σπιτιού τους. Ο 16χρονος γιος τους αντίκρισε τη μητέρα του αιμόφυρτη να ψυχορραγεί. Ειδοποίησε ασθενοφόρο αλλά η γυναίκα δεν άντεξε.

Η μητέρα του δράστη και αυτόχειρα υπέστη σοκ όταν πληροφορήθηκε το έγκλημα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Άτομα από το περιβάλλον της οικογένειας λένε πως δεν περίμεναν σε καμία περίπτωση τα όσα έγιναν. Οι περισσότεροι πίστευαν πως το ζευγάρι είχε χωρίσει πολιτισμένα και διατηρούσε καλή σχέση για χάρη των δύο παιδιών τους.

«Δεν ήταν ευτυχισμένοι»

Το ζευγάρι, που είχε αποκτήσει δύο παιδιά, βρισκόταν σε διάσταση τους τελευταίους 6 μήνες και έμενε χωριστά. Το τελευταίο διάστημα ο 50χρονος ζούσε μαζί με τους γονείς του, ενώ η εν διαστάσει γυναίκα του είχε πάρει μετάθεση στη Θεσσαλονίκη.

«Μου είχε πει, πριν τρεις βδομάδες μιλήσαμε, ‘είμαι ευτυχισμένη’, λέει, ‘έφυγε ο Θ.’. Γιατί καιρό ήθελε να φύγει από το σπίτι. Νοικιάζανε στην Δράμα και έφυγε, έχει τρεις βδομάδες από το σπίτι. Πήγε στο πατρικό του νομίζω. Μου έλεγε ότι χρειάζεται ψυχολόγο. Του έλεγε να πάει, δεν πήγαινε. Για κακοποίηση δεν ξέρω κάτι, απλά ήθελε να φύγει για να νιώσει ήρεμη. Μαζί του δεν ήταν ήρεμη. Δεν ήταν ευτυχισμένη μαζί του, άλλοι χαρακτήρες. Στην κοινωνία ήταν το καλύτερο παιδί όλοι λέγανε. Απλά στο σπίτι, λέει, ήταν αδιάφορος και μαζί της και με τα παιδιά. Εμένα μου είχε πει ότι ήθελε να χωρίσει εδώ και 20 χρόνια αλλά δεν είχε τη δύναμη, δηλαδή από όταν γέννησε το πρώτο κορίτσι από τότε ήθελε, αλλά έκανε υπομονή για τα παιδιά. Δεν ήταν ευτυχισμένοι και οι δύο», λέει φίλη της 45χρονης.

O 45χρονος παρακολουθούνταν από ψυχολόγο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αρχιφύλακας της ομάδας ΔΙΑΣ βρισκόταν υπό παρακολούθηση ψυχολόγου. Φέρεται να είχε περάσει τα πρόσφατα τεστ και συνέχιζε να υπηρετεί στο Σώμα. Δεν του είχε αφαιρεθεί το υπηρεσιακό όπλο.

«Ο συγκεκριμένος άνθρωπος πήγαινε στον ψυχολόγο της ΕΛ.ΑΣ. Τον επισκέφτηκε ο συγκεκριμένος αστυνομικός, φαίνεται προ τριών μηνών, και είχε ζητήσει συνάντηση μαζί του. Δεν τον έστειλε η υπηρεσία. Πήγε ιδιωτικά στον ψυχολόγο της Αστυνομίας, ως ιδιώτη. Φαίνεται να έχει πει ότι δεν μου περιέγραψε κάποια δραματική κατάσταση, κάποια προβληματική κατάσταση, και δεν ενημέρωσε κανέναν», λέει για το θέμα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Δημογλίδου: Δεν υπήρχαν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βίά

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σε δηλώσεις που έκανε για τη γυναικοκτονία στη Δράμα, διέψευσε πληροφορίες που ανέφεραν ότι προηγήθηκαν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, τόνισε ότι δεν υπήρξε και σχετική αναφορά από το πολύ στενό περιβάλλον του δράστη και του θύματος, δηλώνοντας ότι το ζευγάρι φαινόταν αγαπημένο και λειτουργικό στην εργασία του.

«Όχι μόνο δεν υπήρξαν καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, δεν υπάρχει και καμία αναφορά στο πολύ στενό περιβάλλον των δύο ανθρώπων, οι οποίοι εξετάστηκαν χθες από τους αστυνομικούς. Δεν φαίνεται λοιπόν να υπάρχει κακοποίηση, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Καταλαβαίνετε, ότι μόνο το περιβάλλον τους μπορεί πλέον να μας δώσει πληροφορίες», είπε στις «Αποκαλύψεις».

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι πίσω από τη στολή κρύβονται άνθρωποι που ανήκουν σε αυτή την κοινωνία, που έχουν αδυναμίες, προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα και μπορεί να αντιμετωπίζουν κι ένας πολίτης που δεν είναι αστυνομικός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαδικασίες αυτοί οι άνθρωποι να ζητήσουν βοήθεια και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται ένα έγκλημα από την πλευρά αυτών των ανθρώπων, το ξεκαθαρίζω», πρόσθεσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Αστυνομικός και γνωστός αθλητής του crossfit ο συζυγοκτόνος και αυτόχειρας

Ο 50χρονος συζυγοκτόνος που μαχαίρωσε θανάσιμα την 45χρονη σύζυγο του μέσα στο σπίτι τους στη Δράμα την ώρα που μέσα βρισκόταν και ο ανήλικος γιος τους διατηρούσε κανάλι στο Youtube και ανέβαζε με καμάρι τις επιδόσεις του στα βάρη και την γυμναστική.

Ζητούσε από φίλους του να τον τραβούν βίντεο και να του κρατάνε χρόνο. Και ύστερα ανέβαζε τον εαυτό του στα social media και το Youtube.

O καλός αθλητής που κέρδιζε μετάλλια, κατέβαινε σε αγώνες και λάτρευε το crossfit φέρεται να χτύπησε πρώτα με σιδηρολοστό την 45χρονη σύζυγο του και ύστερα να της κατάφερε μαχαιριές σε στήθος, πλάτη και πρόσωπο.

Ένα ειδεχθές έγκλημα, μια νέα γυναικοκτονία για την οποία και πάλι όλοι πέφτουν από τα σύννεφα.

«Ήταν αστυνομικός στην πόλη μας στη Δράμα. Πάρα πολύ ήρεμος, πρόσχαρος, ευχάριστος. Δεν περίμενα ποτέ ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο προσωπικά και κυρίως γι’ αυτόν τον άνθρωπο. Ποτέ», είπε φίλος του δράστη και αυτόχειρα.

Γνωρίστηκαν στη Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.

Το θύμα επίσης αστυνομικός ήταν ένας καλλιεργημένος άνθρωπος. Είχε σπουδάσει στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Σύμφωνα με φίλους της, είχε όνειρο να γίνει καθηγήτρια ωστόσο τελικά έγινε αρχιφύλακας.

«Για αστυνομικός δεν ήταν. Γιατί ήτανε και σπουδασμένο το παιδί. Ήτανε, δηλαδή πτυχιούχος φιλόλογος. Απλώς τότε, επειδή δεν διορίζονταν οι καθηγητές, κάποια στιγμή μπήκε στην συνοριοφυλακή», είπε φίλος της.

«Περάσανε και οι δύο στην Αστυνομία πριν 25 χρόνια. Γνωρίστηκαν εκεί, κάνανε την οικογένεια τους. Τώρα εντάξει αυτό που έγινε, δεν ξέρω για ποιον λόγο», πρόσθεσε οικογενειακός τους φίλος.

Εκείνη υπηρετούσε στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης της περιοχής και εκείνος υπηρετούσε στην ομάδα ΔΙΑΣ.

«Η Αντιγόνη ήταν στο γραφείο και ο Θωμάς ήτανε στην ΟΠΚΕ. Ο Θωμάς συνήθως ήταν σε αποστολές και τέτοια. CrossFit έκανε. Ήτανε αθλητής πολύ καλός. Πολύ καλός αθλητής», είπε ένας ακόμη.

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