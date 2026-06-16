Δράμα: Με οκτώ μαχαιριές σκότωσε την 45χρονη αστυνομικό ο 50χρονος

Νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία της 45χρονης αστυνομικού από τον συζυγό της, που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/06) στη Δράμα, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι των αστυνομικών, η 45χρονη μητέρα δύο παιδιών και ο 50χρονος, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρία Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA το πρωί της Τρίτης (16/06), με βάση τις μαρτυρίες συγγενών του ζευγαριού, δεν είχε καταγγελθεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν άλλες μαρτυρίες, το ζευγάρι τους τελευταίους μήνες είχε καυγάδες, με την μητέρα των δύο παιδιών (ένας 10χρονο και ένα ενήλικο) να έχει ζητήσει από τον σύζυγο της να χωρίσουν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 50χρονος αντιμετώπιζε κάποια ψυχολογικά προβλήματα και μάλιστα φέρεται να επισκεπτόταν κάποιον ιδιώτη ειδικό.

Από την πλευρά της η 45χρονη φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί σε συναδέλφους και φίλους της πως αντιμετωπίζει προβλήματα στη σχέση της, έχοντας μάλιστα ζητήσει απόσπαση προκειμένου να μετακινηθεί σε άλλη υπηρεσία.

Φέρεται πως τους τελευταίους 6 μήνες έμεναν χωριστά, σε μία προσπάθεια να αποκατασταθεί ξανά η ηρεμία στο σπίτι τους, για χάρη των παιδιών τους.

Την σκότωσε με οκτώ μαχαιριές

Χθες, ο 50χρονος -ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του αθλητισμού, δολοφόνησε τη μητέρα των παιδιών του. Τη μαχαίρωσε 8 φορές την σύζυγό του σε πλάτη, κεφάλι και στήθος.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως επιτέθηκε στην γυναίκα πισώπλατα και με σιδερολοστό, και στη συνέχεια ξεκίνησε να την μαχαιρώνει προτού την αφήσει αιμόφυρτη στο πάτωμα.

Το 10χρονο παιδί της οικογένειας είναι αυτό το οποίο βρήκε τη μητέρα του αιμόφυρτη στο σπίτι τους και κάλεσε την αστυνομία.

Το ανήλικο παιδί αλλά και η 18χρονη κόρη του ζευγαριού που σπουδάζει στην Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. έχουν αναλάβει ψυχολόγοι της αστυνομίας.

Το χρονικό του εγκλήματος

Ο συναγερμός για την γυναικοκτονία σήμανε γύρω στις 17:00 το απόγευμα, όταν το κέντρο άμεσης δράσης στη Δράμα δέχθηκε κλήση από το σοκαρισμένο 10χρονο παιδί του ζευγαριού.

Ο 10χρονος αποκάλυψε στον τηλεφωνητή πως ο πατέρας του επιτέθηκε στην μητέρα του και αυτή κείτεται αιμόφυρτη στο πάτωμα στο υπόγειο του σπιτιού τους.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Δράμας και νοσηλεύτηκε αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση. Υπέκυψε στα τραύματά τις γύρω στις 19:00.

Στη συνέχεια υπήρξε μία δεύτερη κλήση και πάλι στο κέντρο άμεσης δράσης, για έναν άνδρα που βρίσκονταν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αυτοκίνητό του, κινητοποίησε τις αρχές στον λόφο πίσω από το νοσοκομείο της Δράμας.

Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 50χρονο σύζυγό της, νεκρό. Δίπλα του βρέθηκε το υπηρεσιακό του όπλο και ένας κάλυκας.

Οι έρευνες για τη γυναικοκτονία συνεχίζονται προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία.

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