Τραγωδία με ζευγάρι αστυνομικών: Την σκότωσε κι έπειτα αυτοκτόνησε

Σοκ έχει προκαλέσει στη Δράμα η οικογενειακή τραγωδία με πρωταγωνιστές δύο νεκρούς αστυνομικούς, με τις Αρχές να ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.





Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανήλικο παιδί της οικογένειας ήταν εκείνο που επικοινώνησε πρώτο με το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, αναφέροντας ότι η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού τους.





Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι εντόπισαν τη γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη. Η αστυνομικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου στη συνέχεια κατέληξε.





Λίγη ώρα αργότερα, νέο τηλεφώνημα από πολίτη κινητοποίησε εκ νέου τις Αρχές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το άτομο που τηλεφώνησε στο 100 ανέφερε πως ένας άνδρας βρισκόταν πυροβολημένος μέσα στο αυτοκίνητό του, σε απομακρυσμένο σημείο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τον σύζυγο της τραυματισμένης γυναίκας, ο οποίος ήταν νεκρός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τόσο η γυναίκα όσο και ο άνδρας υπηρετούσαν στην Ελληνική Αστυνομία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Σε επ’ αόριστον αργία ο Μητροπολίτης που συνελήφθη για άσεμνες πράξεις