Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Σε επ’ αόριστον αργία ο Μητροπολίτης που συνελήφθη για άσεμνες πράξεις

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η εκκλησιαστική κοινότητα μετά την απόφαση του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου Β΄ να θέσει σε επ’ αόριστον αργία τον Μητροπολίτη Πτολεμαΐδος και Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, κ. Παντελεήμονα.

Η ραγδαία αυτή εξέλιξη έρχεται ως άμεση συνέπεια της σύλληψης του ανώτατου κληρικού στην Αθήνα, με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Το χρονικό της σύλληψης

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2026, στην περιοχή των Πετραλώνων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 52χρονος ιεράρχης εντοπίστηκε από περαστικούς να προβαίνει σε άσεμνες πράξεις σε δημόσια θέα.

Μετά από καταγγελίες πολιτών, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, όπου αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσης.

Η αντίδραση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

Η αντίδραση του Φαναρίου της Αφρικής ήταν άμεση. Σήμερα, 15 Ιουνίου 2026, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας εξέδωσε επίσημο ανακοινωθέν, γνωστοποιώντας την καθαίρεση του Μητροπολίτη από τα καθήκοντά του μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης:«Δια της παρούσης ανακοινούται ότι, κατόπιν του θλιβερού γεγονότος το οποίον έλαβε χώραν εις την Αθήναν, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος κ. Παντελεήμων τίθεται σε επ' αόριστον αργία από πάσης ιεροπραξίας, έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση και διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση».

Οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες, καθώς πέρα από την ποινική διαδικασία στην ελληνική δικαιοσύνη, ο ιεράρχης αναμένεται να παραπεμφθεί και στα αρμόδια εκκλησιαστικά δικαστήρια του Πατριαρχείου.

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