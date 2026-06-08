Δήμος Αγίου Νικολάου: Συνεδριάζει την Τρίτη 9 Ιουνίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 στις 12:00 μ. μ συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο (οδός Ξηροκάμπου) για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :



1.Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού οικ. έτους 2024



2. 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση πίνακα στοποθεσίας (Ο.Π.Δ.) έτους 2026 - Εισήγηση στο ΔΣ



3.Σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2026 σε Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Αγίου Νικολάου, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού και εξειδίκευση πιστώσεων



4.Κανονιστική απόφαση για τον καθορισμό θέσεων, ελαχίστων αποστάσεων και όρων δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου (στασίμου και πλανόδιου)



5.Παράταση σύμβασης προσωπικού για τι ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου Edu4ClimAte



6.Ανάκληση των αριθμ. 131 και 132/2026 αποφάσεων της Δ.Ε.



7.Έγκριση ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: ̈ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ̈



8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»



9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Αγίου Νικολάου έτους 2026»



10. Εισήγηση για εκτέλεση του διαγωνισμού για “Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού” με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση



11. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο «Αστική Ενδοδημοτική Συγκοινωνία της πόλης του Αγίου Νικολάου»



12. Έγκριση 3ου Πρακτικού και κατακύρωση της υπηρεσίας με τίτλο «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ»



13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Δημιουργία Χώρου Αναψυχής και Υπαίθριου Κέντρου Επιμόρφωσης "Κιβωτός των Σπόρων" στην περιοχή Λακωνικών Δήμου Αγίου Νικόλαου»



14. Εξειδίκευση πιστώσεων σε ΑΛΕ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026



15. Εξειδίκευση πίστωσης υπέρ ΤΕΕ



16. Έγκριση πληρωμής δαπάνης για μετακινήσεις Αιρετών



Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr).

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