ΒΟΑΚ: Κλειστός την Πέμπτη στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές λόγω τοποθέτησης πεζογέφυρας

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο το πρωί στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) λόγω εργασιών τοποθέτησης πεζογέφυρας.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026

, θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, στο τμήμα μεταξύ Γεωργιούπολης και Πετρέ, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η μεταφορά και ανάρτηση της μεταλλικής κατασκευής.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Ανακοινώνεται, η εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την μεταφορά ανάρτηση και τοποθέτηση μεταλλικής πεζογέφυρας στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές.

Ειδικότερα την 04.06.2026 κατά τις ώρες από 09.00 έως και 10.00 της ιδίας θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα.







Τα οχήματα τα οποία θα κινούνται επί του Βόρειου Οδικού Άξονα θα εκτρέπονται μέσω της παλαιάς Εθνικής οδού Χανίων.

Η τήρηση των ανωτέρω μέτρων είναι απαραίτητη για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των χρηστών του οδικού δικτύου.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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