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ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: Αν χώρα του ΝΑΤΟ χτυπήσει Ρωσική περιοχή, η απάντηση θα είναι καταστροφική

ΖΑΧΑΡΟΒΑ
clock 20:53 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση χώρας του ΝΑΤΟ σε ρωσική περιοχή θα προκαλέσει καταστροφική απάντηση.

«Για άλλη μια φορά, θα ήθελα να τονίσω ότι σε περίπτωση επιθετικότητας από οποιοδήποτε κράτος του ΝΑΤΟ εναντίον οποιασδήποτε ρωσικής περιοχής, η απάντησή μας θα είναι αποφασιστική και καταστροφική για όσους ξεκινήσουν μια τέτοια απερίσκεπτη κίνηση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα

«Και κανένας διοικητής ταξιαρχίας της Δύσης, όπως αυτοαποκαλούνται, καμία δυνατότητα, δυναμικό ή αμυντική γραμμή δεν θα τους βοηθήσει. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν προς τι ωθούν την Ευρώπη με τέτοιες δηλώσεις και ενέργειες», τόνισε η Ζαχάροβα.

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Μαρία Ζαχάροβα Ρωσια
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