Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής – «Έχει ήδη γίνει εξ’ αποστάσεως»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, δήλωσε στο BBC Urdu ότι η αυριανή τελετή υπογραφής στη Γενεύη ακυρώνεται, καθώς το μνημόνιο κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πακιστάν είχε αρχικά δηλώσει στο BBC ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, αναβάλλει την επίσκεψή του στη Γενεύη, αναφέροντας: «Η επόμενη φάση θα προχωρήσει μέσω ξεχωριστών διαδικασιών σε τεχνικό επίπεδο για πολλαπλά ζητήματα στο πλαίσιο αυτού του συνολικού πλαισίου».

Αρχικά εκφράστηκαν αμφιβολίες σχετικά με τις προοπτικές της εκδήλωσης, αφού ο Σαρίφ τροποποίησε νωρίς σήμερα το πρωί την ανάρτησή του στο X, αφαιρώντας την παράγραφο που ανέφερε: «Το Πακιστάν, με την υποστήριξη του συνδιαμεσολαβητή, του Κράτους του Κατάρ, θα φιλοξενήσει την επίσημη τελετή όπως έχει προγραμματιστεί στις 19 Ιουνίου 2026 στην Ελβετία, για να τιμήσει αυτό το ιστορικό γεγονός και να ξεκινήσει τις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο».

Πίσω από τα παρασκήνια σήμερα το πρωί στο Πακιστάν, πηγές διαβεβαίωσαν το BBC ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Ωστόσο, νωρίς το απόγευμα το σχέδιο αυτό είχε αλλάξει.

Ο Σαρίφ ήταν ένας από τους υπογράφοντες του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) ως μεσολαβητής.

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