ΠΕΜ.18 Ιου 2026 18:31
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής – «Έχει ήδη γίνει εξ’ αποστάσεως»

Ιράν - ΗΠΑ
clock 18:17 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, δήλωσε στο BBC Urdu ότι η αυριανή τελετή υπογραφής στη Γενεύη ακυρώνεται, καθώς το μνημόνιο κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πακιστάν είχε αρχικά δηλώσει στο BBC ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, αναβάλλει την επίσκεψή του στη Γενεύη, αναφέροντας: «Η επόμενη φάση θα προχωρήσει μέσω ξεχωριστών διαδικασιών σε τεχνικό επίπεδο για πολλαπλά ζητήματα στο πλαίσιο αυτού του συνολικού πλαισίου».

Αρχικά εκφράστηκαν αμφιβολίες σχετικά με τις προοπτικές της εκδήλωσης, αφού ο Σαρίφ τροποποίησε νωρίς σήμερα το πρωί την ανάρτησή του στο X, αφαιρώντας την παράγραφο που ανέφερε: «Το Πακιστάν, με την υποστήριξη του συνδιαμεσολαβητή, του Κράτους του Κατάρ, θα φιλοξενήσει την επίσημη τελετή όπως έχει προγραμματιστεί στις 19 Ιουνίου 2026 στην Ελβετία, για να τιμήσει αυτό το ιστορικό γεγονός και να ξεκινήσει τις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο».

Πίσω από τα παρασκήνια σήμερα το πρωί στο Πακιστάν, πηγές διαβεβαίωσαν το BBC ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Ωστόσο, νωρίς το απόγευμα το σχέδιο αυτό είχε αλλάξει.

Ο Σαρίφ ήταν ένας από τους υπογράφοντες του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) ως μεσολαβητής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

υπογραφή συμφωνίας Ηπα Ιράν
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis