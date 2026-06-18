Μισθωμένο ακίνητο: Πότε πληρώνει ο ιδιοκτήτης και πότε ο ενοικιαστής τις επισκευές

Ποιος πληρώνει αν χαλάσει ο θερμοσίφωνας; Τι γίνεται σε περίπτωση υγρασίας ή βλάβης στα υδραυλικά;

Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα ερωτήματα που απασχολούν χιλιάδες ενοικιαστές, καθώς οι φθορές και οι βλάβες σε ένα μισθωμένο ακίνητο συχνά προκαλούν προστριβές με τους ιδιοκτήτες.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) εξηγεί με απλά λόγια τι ισχύει για τις επισκευές και τις φθορές σε ένα νοικιασμένο ακίνητο, ποιες ευθύνες έχει κάθε πλευρά και τι πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές.

Ποιος επισκευάζει τι;

Σύμφωνα με την ΕΕΚΕ, οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για:

Ζημιές που σχετίζονται με τη φθορά του χρόνου (π.χ. σπασμένος σωλήνας, βλάβη στο καζανάκι, υγρασία στους τοίχους).

Ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά προβλήματα που υπήρχαν ή προέκυψαν λόγω παλαιότητας.

Συντήρηση του ακινήτου, ώστε να είναι κατοικήσιμο και ασφαλές.

Ο ενοικιαστής, όπως τονίζει η Ένωση, είναι υπεύθυνος για:

Μικρές επισκευές καθημερινής χρήσης (π.χ. αλλαγή λαμπτήρων, βρύσης, κάποιων εξαρτημάτων που φθείρονται από συχνή χρήση).

Ζημιές που προκάλεσε ο ίδιος ή κάποιος που μένει μαζί του (π.χ. σπασμένο τζάμι, τρύπες στον τοίχο).

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές

Αν ο ενοικιαστής επιχειρήσει να φτιάξει κάτι σοβαρό χωρίς να ενημερώσει πρώτα τον ιδιοκτήτη, ο τελευταίος δεν είναι υποχρεωμένος να καλύψει το κόστος. Πάντα προηγείται επικοινωνία.

Τα δικαιώματα των δύο πλευρών

Όπως επισημαίνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα να ζει σε ένα ασφαλές, λειτουργικό σπίτι. Ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να διατηρεί το ακίνητο σε καλή κατάσταση. Και οι δύο πρέπει να τηρούν τη σύμβαση που έχουν υπογράψει – εκεί ορίζονται πολλά πρακτικά ζητήματα, όπως, π.χ. για το ποιος ευθύνεται για την επισκευή φθορών κλπ.

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