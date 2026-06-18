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ΚΟΣΜΟΣ

«Μεγάλης κλίμακας» ουκρανική επίθεση στη Μόσχα: Διυλιστήριο τυλίχθηκε στις φλόγες (βίντεο)

μόσχα ουκρανική επίθεση
clock 10:44 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

"Μεγάλης κλίμακας» επίθεση εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας, με πολλά βλήματα να πλήττουν διυλιστήριο για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Φλόγες και πυκνός καπνός φαινόταν πάνω από τη νοτιοανατολική συνοικία Καπότνια της Μόσχας, όπου βρίσκεται διυλιστήριο, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

«Οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας εξακολουθούν να απωθούν μια μαζική επίθεση. Πολλά drones κατάφεραν να φτάσουν ως το διυλιστήριο της Μόσχας», έγραψε ο Σομπιάνιν στο Telegram, ενώ πρόσθεσε ότι στη γύρω περιοχή της πρωτεύουσας ένα πολυώροφο κτίριο, μια βιομηχανική εγκατάσταση και κάποια σπίτια υπέστησαν ζημιές.

Το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, το πιο πολυσύχναστο της Μόσχας, ανέστειλε τις πτήσεις και απομάκρυνε τους ανθρώπους από τους χώρους του, σύμφωνα με ανακοίνωσή του. Λίγη ώρα αργότερα ήρε τους περιορισμούς.

Το διυλιστήριο στην Καπότνια είχε γίνει εκ νέου στόχος ουκρανικής επίθεσης την Τρίτη.

Στο μεταξύ στην περιφέρεια Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους από επίθεση με drones, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Γιούρι Σλιούσαρ.

Ο Σλιούσαρ πρόσθεσε ότι τρένο υπέστη ζημιές έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones στην πόλη Γκούκοβο, ενώ τόνισε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εξακολουθούν να απωθούν επιθέσεις.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 555 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν την ώρα που βρίσκονταν πάνω από διάφορες περιφέρειες της χώρας, ενώ ο Σομπιάνιν επεσήμανε ότι περίπου 180 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν.

Απάντηση της Μόσχας

Στο μεταξύ ρωσική επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη εναντίον του Κιέβου, με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, τον Τιμούρ Τκατσένκο, να αναφέρει στο Telegram ότι «ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους. Παραμείνετε σε ασφαλή μέρη μέχρι να αρθεί ο συναγερμός για αεροπορικές επιθέσεις!».

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι στο Κίεβο ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ οι αρχές στην πόλη Σούμι, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε επίθεση με drone.

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