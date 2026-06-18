«Μεγάλης κλίμακας» ουκρανική επίθεση στη Μόσχα: Διυλιστήριο τυλίχθηκε στις φλόγες (βίντεο)

"Μεγάλης κλίμακας» επίθεση εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας, με πολλά βλήματα να πλήττουν διυλιστήριο για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Φλόγες και πυκνός καπνός φαινόταν πάνω από τη νοτιοανατολική συνοικία Καπότνια της Μόσχας, όπου βρίσκεται διυλιστήριο, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

🔥🛢️ The Moscow Oil Refinery came under large-scale aerial attack early this morning, much larger than the one carried out just two days ago.







📍 The facility processes around 11.6 million tonnes of oil annually and is one of the most important fuel suppliers for the Russian… https://t.co/vZZlDob7NK pic.twitter.com/BAPwEP2Cpm — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 18, 2026

«Οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας εξακολουθούν να απωθούν μια μαζική επίθεση. Πολλά drones κατάφεραν να φτάσουν ως το διυλιστήριο της Μόσχας», έγραψε ο Σομπιάνιν στο Telegram, ενώ πρόσθεσε ότι στη γύρω περιοχή της πρωτεύουσας ένα πολυώροφο κτίριο, μια βιομηχανική εγκατάσταση και κάποια σπίτια υπέστησαν ζημιές.

📹 Footage shows force of blast at Kapotnya refinery in Moscow, Russia, sending roof of storage silo soaring into air after reported Ukrainian attack







🔥 Video captures large fire and thick black smoke rising above facility following strike pic.twitter.com/FU16rqkOFX — Anadolu English (@anadoluagency) June 18, 2026

Το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, το πιο πολυσύχναστο της Μόσχας, ανέστειλε τις πτήσεις και απομάκρυνε τους ανθρώπους από τους χώρους του, σύμφωνα με ανακοίνωσή του. Λίγη ώρα αργότερα ήρε τους περιορισμούς.

Το διυλιστήριο στην Καπότνια είχε γίνει εκ νέου στόχος ουκρανικής επίθεσης την Τρίτη.

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

Στο μεταξύ στην περιφέρεια Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους από επίθεση με drones, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Γιούρι Σλιούσαρ.

Ο Σλιούσαρ πρόσθεσε ότι τρένο υπέστη ζημιές έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones στην πόλη Γκούκοβο, ενώ τόνισε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εξακολουθούν να απωθούν επιθέσεις.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 555 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν την ώρα που βρίσκονταν πάνω από διάφορες περιφέρειες της χώρας, ενώ ο Σομπιάνιν επεσήμανε ότι περίπου 180 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν.

Απάντηση της Μόσχας

Στο μεταξύ ρωσική επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη εναντίον του Κιέβου, με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, τον Τιμούρ Τκατσένκο, να αναφέρει στο Telegram ότι «ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους. Παραμείνετε σε ασφαλή μέρη μέχρι να αρθεί ο συναγερμός για αεροπορικές επιθέσεις!».

BREAKING: Russia is terrorizing the people of Ukraine again tonight.







Earlier, Russia launched several ballistic missiles at both Kyiv and Poltava.







Poltava appears to have been struck by three to four ballistic missiles armed with cluster warheads.







Kyiv was hit by two to three… pic.twitter.com/EucwnDG67x — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) June 17, 2026

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι στο Κίεβο ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ οι αρχές στην πόλη Σούμι, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε επίθεση με drone.

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