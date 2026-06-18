ΕΕ: Νέοι κανόνες στις πτήσεις - Τι ισχύει για χειραποσκευές και αποζημιώσεις για καθυστερήσεις

Νέους κανόνες για τα αεροπορικά ταξίδια ενέκριναν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αλλαγές που αφορούν τις αποζημιώσεις για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, τις χρεώσεις για τις χειραποσκευές και τη δωρεάν τοποθέτηση παιδιών δίπλα στους γονείς τους.

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε έπειτα από πολυετείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, εφόσον λάβει και την τελική έγκριση των ευρωβουλευτών.

1. Τι αλλάζει στις χειραποσκευές

Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεώνονται να περιλαμβάνουν στον βασικό ναύλο όχι μόνο μια μικρή προσωπική αποσκευή που χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα, αλλά και μια αποσκευή καμπίνας τύπου τρόλεϊ.

Η αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις αεροπορικές χαμηλού κόστους, οι οποίες σήμερα χρεώνουν ξεχωριστά τις αποσκευές καμπίνας. Ωστόσο, οι επιβάτες θα μπορούν να επιλέγουν εισιτήριο χωρίς τρόλεϊ και να λαμβάνουν αντίστοιχη έκπτωση.

Οι νέοι κανόνες δεν προβλέπουν ενιαία όρια για το βάρος ή τις διαστάσεις της αποσκευής, αφήνοντας το ζήτημα στη διακριτική ευχέρεια των αεροπορικών εταιρειών.

Παράλληλα, οι εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να χρεώνουν επιπλέον για να καθίσουν παιδιά κάτω των 14 ετών δίπλα στους γονείς ή τους συνοδούς τους. Το ίδιο θα ισχύει και για επιβάτες με αναπηρία και τα άτομα που τους συνοδεύουν.

2. Αποζημιώσεις για καθυστερήσεις και ακυρώσεις

Το βασικό πλαίσιο προστασίας των επιβατών παραμένει σε ισχύ. Όταν μια πτήση καθυστερεί σημαντικά ή ακυρώνεται, οι επιβάτες θα εξακολουθούν να δικαιούνται αποζημίωση, πέρα από την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου όπου προβλέπεται.

Για πτήσεις άνω των 3.500 χιλιομέτρων, η συμφωνία διευκρινίζει ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται σε 300 ευρώ για καθυστερήσεις τριών έως τεσσάρων ωρών και σε 600 ευρώ για μεγαλύτερες καθυστερήσεις ή ακυρώσεις.

3. Πώς θα διεκδικείται η αποζημίωση

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία των διαπραγματεύσεων αφορούσε τη διαδικασία ενημέρωσης των επιβατών για τα δικαιώματά τους.

Τελικά, οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεώνονται να παρέχουν σαφείς οδηγίες για τον τρόπο υποβολής αιτήματος αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσης.

Ωστόσο, απορρίφθηκαν προτάσεις που θα υποχρέωναν τις εταιρείες να παρέχουν απευθείας σύνδεσμο προς τη σχετική φόρμα ή προσυμπληρωμένα αιτήματα αποζημίωσης.

4. Πότε οι αεροπορικές δεν θα καταβάλλουν αποζημίωση

Η συμφωνία αναθεωρεί επίσης τα κριτήρια για τις λεγόμενες «έκτακτες περιστάσεις», δηλαδή τις περιπτώσεις στις οποίες οι αεροπορικές εταιρείες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης.

Σύμφωνα με το νέο κείμενο, ως έκτακτες περιστάσεις θα θεωρούνται γεγονότα που δεν συνδέονται με τη συνήθη λειτουργία μιας αεροπορικής εταιρείας και βρίσκονται εκτός του πραγματικού ελέγχου της.

Έτσι, σε περίπτωση ακύρωσης ή μεγάλης καθυστέρησης λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, οι επιβάτες θα δικαιούνται επιστροφή χρημάτων ή επαναδρομολόγηση, όχι όμως απαραίτητα πρόσθετη αποζημίωση.

Αντίθετα, η διατύπωση περί «απρόβλεπτων προβλημάτων ασφάλειας του αεροσκάφους» δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στους κανόνες. Ευρωβουλευτές υποστήριξαν ότι ένας τόσο γενικός όρος θα μπορούσε να επιτρέψει στις αεροπορικές εταιρείες να επικαλούνται σχεδόν κάθε τεχνική βλάβη προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή αποζημιώσεων.

5. Ποιος θα λαμβάνει την αποζημίωση

Οι επιβάτες που υποβάλλουν μόνοι τους αίτημα αποζημίωσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα χρήματα απευθείας από την αεροπορική εταιρεία.

Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα καταβολής αποζημιώσεων σε εξειδικευμένες εταιρείες που αναλαμβάνουν τη διεκδίκηση χρημάτων εκ μέρους επιβατών, συχνά έναντι προμήθειας.

Μια παλαιότερη πρόταση προέβλεπε ότι μόνο ο ίδιος ο επιβάτης θα μπορούσε να υποβάλει αίτημα και να λάβει αποζημίωση, κάτι που θα δυσχέραινε σημαντικά τη λειτουργία των συγκεκριμένων εταιρειών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πίεσε ώστε να διατηρηθεί το υφιστάμενο καθεστώς, επιτρέποντας στους ενδιάμεσους φορείς να συνεχίσουν να εκπροσωπούν επιβάτες, ακόμη και δικαστικά, όταν προκύπτουν διαφορές με τις αεροπορικές εταιρείες.

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