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ΚΟΣΜΟΣ

Εγκεφαλικά νεκρή 15χρονη μετά από επικίνδυνο challenge στα social media!

κορίτσι tiktok
clock 10:07 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σοκ και βαθιά ανησυχία προκαλεί η τραγική ιστορία μιας ανήλικης κοπέλας από την Οκλαχόμα των ΗΠΑ, η οποία έμεινε εγκεφαλικά νεκρή αφού συμμετείχε στο άκρως επικίνδυνο «Benadryl challenge», μια διαδικτυακή πρόκληση (challenge) που σαρώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 15χρονη έφηβη Λία Πρέσον νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, με τους γιατρούς να μην εντοπίζουν πλέον καμία εγκεφαλική δραστηριότητα, μετά από μια καταστροφική σειρά επιληπτικών κρίσεων και ανακοπή καρδιάς που προκάλεσε η υπερβολική δόση φαρμάκων.

κορίτσι tiktok

Η συγκεκριμένη θανατηφόρα μόδα, που έχει γίνει viral ανάμεσα σε εφήβους, αναγκάζει τα παιδιά να καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες αντιαλλεργικών χαπιών που περιέχουν τη δραστική ουσία διφαινυδραμίνη, με σκοπό να βιώσουν παραλήρημα και παραισθήσεις, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούν τους εαυτούς τους σε κατάσταση μέθης.

Ο τραγικός πατέρας της 15χρονης, Ρίτσαρντ Πρέσον, μιλώντας με δάκρυα στα μάτια, δήλωσε ότι συνεχίζει να ελπίζει σε ένα θαύμα, καλώντας το κορίτσι του να μείνει δυνατό και να συνεχίσει να μάχεται για τη ζωή του.

Οι ιατρικές αρχές και ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων (FDA) κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας ότι η κατάχρηση του συγκεκριμένου σκευάσματος (Benadryl) μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά καρδιακά προβλήματα, κώμα ή και θάνατο. Ήδη οι αρχές συνδέουν την πρόκληση με τους θανάτους τριών εφήβων στο Κονέκτικατ και ακόμη ενός στο Τέξας, ενώ εκατοντάδες παιδιά έχουν καταλήξει στα επείγοντα νοσοκομείων.

Οι ειδικοί καλούν τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παρατηρούν αμέσως οποιαδήποτε περίεργη συμπεριφορά των παιδιών τους, ελέγχοντας τον χώρο για άδεια κουτιά φαρμάκων.

Πλατφόρμες όπως το TikTok έχουν αρχίσει να μπλοκάρουν τις σχετικές αναζητήσεις, ανακατευθύνοντας τους χρήστες σε γραμμές υποστήριξης, σύμφωνα με την New York Post.

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