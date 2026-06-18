Οικονομάκου: "Ήταν μεγάλη έκπληξη, που κρατήσαμε κρυφό τον γάμο μας"

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στην εκπομπή Breakfast για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα που κρατήθηκε επτασφράγιστο μυστικό.

«Πέρα από την υπέροχη στιγμή του μυστηρίου και της τελετής που ήταν τρομερά συγκινητική, δεν έχει αλλάξει κάτι μετά τον γάμο. Ήταν μεγάλη έκπληξη, ευχάριστη που κρατήσαμε κρυφό τον γάμο μας. Ήταν μεγάλη ανάγκη μας αυτό. Και τελικά παρ’ όλο που έγινε στο κέντρο της Αθήνας, δεν υπάρχει κάποια εικόνα. Το θέλαμε πάρα πολύ να είναι έτσι, τόσο κλειστό και οικογενειακό. Όσο για το πάρτι, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Μετά θα χαλαρώσουμε λίγο, καθώς η δουλειά η δική μου δεν σταματάει ποτέ» εξήγησε.

Θα την δούμε τηλεοπτικά;

«Είμαι σε συζητήσεις, ωστόσο είναι μια περίοδος που σκέφτομαι ότι ίσως θα είναι ευκαιρία να κάνω διαφορετικά πράγματα τηλεοπτικά. Έκλεισα φέτος τα 19 χρόνια συνεχόμενα σε τηλεοπτικές σειρές, και νομίζω ότι είναι μία περίοδος στη ζωή μου που μπορώ να πω ότι νιώθω έτοιμη να τολμήσω κάτι διαφορετικό. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι που είναι ανακοινώσιμο, βλέποντας και κάνοντας».

Διαβάστε επίσης

Μαίρη Ραζή: Βαρύ πένθος μετά τον ξαφνικό θάνατο του συζύγου της Σωτήρη Τσόγκα

Παππά για την εμμηνόπαυση: «Ανήκω στην κατηγορία των γυναικών που δεν θέλουν καθόλου σεξ»