Τεράστια φωτιά στην Ισπανία που τη χτυπά ο πρώτος καύσωνας (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στην Ισπανία την Πέμπτη όταν μεγάλη δασική πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στην Καταλονία, διακόπτοντας τη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης.

Η αναστάτωση έρχεται καθώς η Ισπανία προετοιμάζεται για το πρώτο κύμα καύσωνα της σεζόν, ενώ ο κίνδυνος να ξεσπάσουν πιο μεγάλες πυρκαγιές είναι ορατός ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Νωρίς το πρωί η σιδηροδρομική εταιρεία Renfe ανέστειλε τα δρομολόγια κατόπιν αιτήματος των πυροσβεστών που προσπαθούν να καταπολεμήσουν την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε κοντά στη γραμμή μεταξύ Les Borges Blanques και L'Espluga de Francoli, στην Καταλονία, στη βορειοανατολική Ισπανία.

Wildfire in Spain disrupts Madrid-Barcelona rail service as heatwave looms#heatwave #Spain pic.twitter.com/U1ZJgrUEkt — International Crisis Room 360 (@ICR360) June 18, 2026

«Αγγίζει» τους 40 ο υδράργυρος

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί από το Σάββατο, με μια απότομη άνοδο την Κυριακή, ειδικά στη Γαλικία και στις ακτές της Κανταβρίας, στα βόρεια και βορειοδυτικά.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τους 36-38 βαθμούς Κελσίου στις κοιλάδες της ενδοχώρας, φτάνοντας τους 40 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά, ενώ στην κοιλάδα του Έβρου και στις κύριες λεκάνες απορροής ποταμών ενδέχεται να καταγραφεί θερμοκρασία 38-40 βαθμούς Κελσίου, με μικρή πιθανότητα να φτάσει τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα, η οποία, σύμφωνα με την υπηρεσία, πιθανότατα θα είναι η κορύφωση του καύσωνα σε πολλές περιοχές.

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα αυξηθεί, λόγω ξηρών καταιγίδων με λίγες βροχοπτώσεις, και ότι η πλήρης ένταση και διάρκεια παραμένουν αβέβαιες.

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