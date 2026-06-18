Χήρα φαρμακοποιού που αυτοκτόνησε μετά από επιπλοκές του εμβολίου Covid-19 βρήκε δικαίωση

Η χήρα ενός φαρμακοποιού του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του μετά από σοβαρές επιπλοκές που ακολούθησαν τον εμβολιασμό κατά του Covid-19, έλαβε τελικά αποζημίωση, τρία χρόνια μετά τον θάνατο του συζύγου της.

Ο Τζον Κρος υπέστη μια σπάνια αντίδραση στο εμβόλιο της AstraZeneca, η οποία τον άφησε διασωληνωμένο στο νοσοκομείο, χωρίς δυνατότητα κίνησης, ομιλίας ή αναπνοής.

Παρότι σταδιακά ανέκτησε μέρος της κινητικότητάς του, δεν επανήλθε ποτέ πλήρως στην κατάσταση της υγείας του.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του, η αίτησή του απορρίφθηκε από το κυβερνητικό πρόγραμμα αποζημιώσεων, το οποίο προβλέπει εφάπαξ καταβολή 120.000 λιρών σε άτομα που έχουν υποστεί βλάβη από εμβόλια, σύμφωνα με την Daily Mail.

Μετά από διετή αναμονή για την απόφαση, ενημερώθηκε από ιατρικό αξιολογητή ότι δεν θεωρούνταν αρκετά ανάπηρος ώστε να δικαιούται αποζημίωση.

Ξεκίνησε διαδικασία έφεσης, όμως η οικογένειά του ανέφερε ότι η απόρριψη επιβάρυνε σημαντικά την ψυχολογική του κατάσταση. Τον Οκτώβριο του 2023, σε ηλικία 65 ετών, ο Τζον Κρος αυτοκτόνησε.

Η οικογένειά του συνέχισε να διεκδικεί μεταθανάτια αποζημίωση, όμως τα αιτήματα απορρίπτονταν.

Ωστόσο, πρόσφατα ανεξάρτητο δικαστικό όργανο που εξετάζει το κυβερνητικό πρόγραμμα αποζημιώσεων για εμβολιαστικές βλάβες ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση.

Τελικά, σχεδόν τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, η χήρα του, Κριστίν Κρος, έλαβε αποζημίωση, μαζί με επίσημη συγγνώμη για την ταλαιπωρία που υπέστη η οικογένεια.

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