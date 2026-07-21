Τραγωδία στο Βιετνάμ: Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες - Επτά νεκροί (βίντεο)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τουλάχιστον επτά επιβάτες έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο πήρε φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες στο Βιετνάμ, έκαναν γνωστό οι αρχές.

Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από την επαρχία Λαμ Ντονγκ στην πόλη Χο Τσι Μινχ όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και οι φλόγες παγίδευσαν πολλούς από τους επιβαίνοντες στο όχημα 24 θέσεων, ανέφερε το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, άλλοι πέντε επιβάτες τραυματίστηκαν. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς στο όχημα.

Một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra trên quốc lộ thuộc tỉnh Đồng Nai khi xe khách đang lưu thông bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Lực lượng chức năng bước đầu xác định có 7 người đã ra đi mãi mãi, nhiều nạn nhân khác bị thương nặng.



Vụ việc khiến giao thông tê… pic.twitter.com/YlMWWdd0pG — NTH Entertainment (@NTHNewsVN) July 21, 2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μουντιάλ 2026: Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο σε αριθμούς

meteo.gr - Κρήτη: Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και λίγη ερημική σκόνη...

Ηράκλειο: Κινητοποίηση φοιτητών και εργαζομένων για την οδική ασφάλεια μετά το τροχαίο στο ΙΤ