Στα πρόθυρα λιμού η Γάζα: Αντιπαράθεση στον ΟΗΕ για την ευθύνη στην παροχή βοήθειας

Με επίκεντρο την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και την προστασία των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατόπιν αιτήματος των ευρωπαϊκών κρατών-μελών (Ελλάδα, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Δανία) και της Αλγερίας.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικά Θέματα και Συντονιστής Έκτακτης Ανάγκης Τομ Φλέτσερ ξεκίνησε την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας κάνοντας αυστηρή κριτική στη διεθνή κοινότητα για τη Γάζα, προειδοποιώντας ότι «στο μέλλον θα μας ρωτούν τι κάναμε για να σταματήσουμε αυτήν τη φρίκη. Και ίσως αρκετοί απαντήσουν με τα κενά λόγια: "κάναμε ό,τι μπορούσαμε"».









Στα πρόθυρα λιμού η Γάζα: Τεταμένο το κλίμα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Κατηγόρησε απερίφραστα το Ισραήλ ότι «επιβάλλει συνειδητά και απροκάλυπτα απάνθρωπες συνθήκες στους αμάχους, σημειώνοντας ότι εδώ και πάνω από 10 εβδομάδες «δεν έχει επιτραπεί η είσοδος ούτε φαγητού, ούτε φαρμάκων, ούτε νερού ή σκηνών στη Γάζα».

Πάνω από 70% του εδάφους της Γάζας είναι πλέον ζώνη επιχειρήσεων ή υπό εντολή εκκένωσης, ανέφερε και τόνισε ότι «κάθε ένας από τους 2,1 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας κινδυνεύει από λιμό. Ένας στους πέντε λιμοκτονεί», ανέφερε.

Ο κ. Φλέτσερ κάλεσε το Συμβούλιο να επιτρέψει στους εργαζόμενους στην ανθρωπιστική βοήθεια «να κάνουν τη δουλειά τους», τονίζοντας ότι «έχουν σχέδιο, προμήθειες στα σύνορα και αποδεδειγμένη δυνατότητα παράδοσης. Μπορούμε να σώσουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους».

Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «αρνείται την πρόσβαση, θέτοντας ως προτεραιότητα την απομάκρυνση του πληθυσμού της Γάζας αντί για τις ζωές των αμάχων», ενώ υπενθύμισε ότι Ισραηλινοί υπουργοί «καυχώνται» για τον αποκλεισμό. Ασκώντας έντονη κριτική στο ισραηλινό μοντέλο διανομής βοήθειας, δήλωσε ότι «δεν είναι η απάντηση», διότι αποκλείει «άτομα με αναπηρίες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και τραυματίες», αναγκάζει σε «περαιτέρω μετακινήσεις», «εκθέτει σε κίνδυνο χιλιάδες», και «κάνει τη βοήθεια διαπραγματευτικό χαρτί».

Οι ΗΠΑ επανέλαβαν τη δέσμευση τουςγια την απελευθέρωση των ομήρων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, αποδίδοντας πλήρως την ευθύνη για τη συνέχιση της σύγκρουσης στη Χαμάς. «Η Χαμάς φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τον πόλεμο που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου 2023», δήλωσε, καταδικάζοντας την άρνηση της οργάνωσης να αποδεχθεί επανειλημμένες προτάσεις κατάπαυσης του πυρός που θα οδηγούσαν στην απελευθέρωση των 58 εναπομεινάντων ομήρων.







Η Αναπλ. Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Ντόροθι Σέι εξήρε την επιστροφή του Αμερικανού πολίτη Εντάν Αλεξάντερ, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα «των προσπαθειών του Προέδρου Τραμπ και της στρατιωτικής πίεσης του Ισραήλ στη Χαμάς». Υποστήριξε πως αν η Χαμάς είχε δεχθεί τις προτάσεις που ήδη είχε αποδεχθεί το Ισραήλ, «θα μπορούσε να υπάρχει νέα κατάπαυση του πυρός εδώ και εβδομάδες» και υπογράμμισε ότι «η σύγκρουση αυτή θα μπορούσε να τελειώσει αύριο, αν η Χαμάς απελευθέρωνε τους ομήρους, κατέθετε τα όπλα και έφευγε από τη Γάζα για πάντα».

Κατήγγειλε τη χρήση αμάχων ως ανθρώπινες ασπίδες από τη Χαμάς, χαρακτηρίζοντας την ως «αποτρόπαιη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», και δήλωσε ότι «η προστασία της Χαμάς από την απόδοση ευθυνών υπονομεύει την ασφάλεια του Ισραήλ και δεν προσφέρει τίποτα στη ζωή των Παλαιστινίων».

Η κ. Σέι επανέλαβε τη στήριξη των ΗΠΑ στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και αναγνώρισε τα «βήματα που έχει κάνει το Ισραήλ για να αποφύγει ακούσια θύματα μεταξύ αμάχων», επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ «τάσσονται απερίφραστα υπέρ της προστασίας των αμάχων κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων».

Αναφερόμενη στην ανθρωπιστική βοήθεια, υπογράμμισε ότι «κανείς δεν θέλει να βλέπει Παλαιστινίους αμάχους στη Γάζα να πεινούν και να διψούν» και παρουσίασε το νέο μηχανισμό "Gaza Humanitarian Foundation", έναν ανεξάρτητο φορέα παροχής βοήθειας που σχεδιάστηκε ώστε να «αποτρέπει την κλοπή, λεηλασία ή χειραγώγηση της βοήθειας από τη Χαμάς». Όπως είπε, έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να αποτραπεί η εκτροπή της βοήθειας «από τη Χαμάς, την Ισλαμική Τζιχάντ και εγκληματικά δίκτυα», διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια του Ισραήλ.







Η κ. Σέι κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη, τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και τη διεθνή κοινότητα να συνεργαστούν με το ίδρυμα, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση παροχή βοήθειας στους αμάχους. Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι η Μέση Ανατολή αντιμετωπίζει μια κρίσιμη επιλογή: «Μπορεί να συνεχίσει να επιτρέπει στο Ιράν και τους πληρεξούσιους του, όπως η Χαμάς, να υπαγορεύουν το μέλλον της περιοχής ή μπορεί να επιλέξει μια πορεία προς ένα καλό μέλλον για όλους τους λαούς της».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΔΕΥΑΗ: Εργασίες για την αποκατάσταση ζημιάς στον τροφοδοτικό αγωγό της Τυλίσου

Κρήτη: Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι - Πέθανε ξαφνικά