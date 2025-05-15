Δήμος Ηρακλείου: Αυτό είναι ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας - Τί περιλαμβάνει

Το πλήρες σχέδιο του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του, απέστειλε η Δημοτική Αρχή στις Δημοτικές Παρατάξεις και τους Συλλόγους των εργαζομένων στο Δήμο Ηρακλείου, ανοίγοντας ένα ακόμη βήμα διαλόγου πριν από την εισαγωγή του προς έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε την Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Αποκέντρωσης & Ανάπτυξης της Υπαίθρου Γιάννα Καλονάκη, την Γενική Γραμματέα του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη, τα στελέχη του Δήμου Κατερίνα Δεσποτάκη, Δέσποινα Καραμπατζάκη και Κατερίνα Καλλέργη για την συνεισφορά τους στην κατάρτιση του ΟΕΥ, καθώς και το σύνολο των Αντιδημάρχων και των Διευθυντών όλων των Υπηρεσιών του Δήμου για την συμβολή τους και τόνισε: «Ολοκληρώνεται μια απαιτητική διαδικασία με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες του Ηρακλείου και σεβασμό στους εργαζομένους του Δήμου μας και. Ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών είναι ένα βασικό εργαλείο του Δήμου για την οργάνωση και την λειτουργία του. Για το λόγο αυτό καταβάλαμε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε το πλήρες κείμενο το οποίο παρουσιάζεται, να ανταποκρίνεται στον προορισμό του Οργανισμού.

Για να αποδίδει ο Δήμος μας, είναι πολύ σημαντική η ορθολογική κατανομή έργου και η συλλειτουργία των Υπηρεσιών, έτσι ώστε κάθε διαδικασία να ξεκινάει και να ολοκληρώνεται με το αρτιότερο αποτέλεσμα και μέσα σε σύντομους χρόνους. Για το σκοπό αυτό, καταρτίζοντας τον Οργανισμό αποβλέπαμε και στην ευελιξία της οργανωτικής δομής, αλλά και στη συνοχή των αντικειμένων των υπηρεσιακών μονάδων.

Ένα παράδειγμα κατανομής έργου που αποβλέπει στην αποτελεσματικότητα, είναι η διάκριση μεταξύ των μονάδων που σχεδιάζουν και μελετούν και των μονάδων που εφαρμόζουν, παρακολουθούν και ανατροφοδοτούν, ιδιαίτερα στα τεχνικά αντικείμενα. Είναι δεύτερο παράδειγμα είναι η διαχείριση διαφορετικών παραμέτρων (τεχνικών, οικονομικών και καταγραφής-τεκμηρίωσης) του ίδιου φυσικού αντικειμένου, όπως η δημοτική περιουσία και η άρδευση.

Μια από τις πολλές απαιτήσεις που προσπαθούμε να εκπληρώσουμε, είναι και η προσαρμογή του Δήμου στη νέα ψηφιακή εποχή, κάτι που συναρτάται και με την εφαρμογή ολοκληρωμένων ψηφιακών συστημάτων. Διότι προφανώς ο Οργανισμός δεν είναι κάτι το απομονωμένο, είναι ένας κρίσιμος κρίκος σε μια ολόκληρη αλυσίδα, σε ένα πλέγμα δράσεων, οι οποίες συνολικά θα βελτιώσουν τη λειτουργία του Δήμου μας».

Ο νέος Ο.Ε.Υ. αντικαθιστά τον ισχύοντα από το 2011. Για την κατάρτισή του δεν προβλέπεται θεσμικά η διαδικασία της διαβούλευσης, ωστόσο, και λόγω της ευαισθησίας με την οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα, η Δημοτική Αρχή προχωρά σε άτυπη διαβούλευση με στόχο να αξιοποιηθεί κάθε ενδιαφέρουσα επιπλέον πρόταση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία θα έχει διάρκεια δέκα ημερών (ως 25/5), ο Ο.Ε.Υ. θα έρθει προς έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου 2025. Αμέσως μετά θα κατατεθεί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για την τελική έγκριση και εφαρμογή του.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι, μεταξύ άλλων, ο εκσυγχρονισμός της οργανωτικής δομής των Δημοτικών Υπηρεσιών, η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος, η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητα του Δήμου, καθώς και η αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, των υποδομών και του εξοπλισμού. Παράλληλα, ο νέος ΟΕΥ αντικατοπτρίζει το όραμα της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση της μέριμνας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, τη βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας του συνόλου των Υπηρεσιών του Δήμου, την ισότιμη μεταχείριση όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων, αλλά και την ενίσχυση του εθελοντισμού προς όφελος της κοινωνίας. Μέσα από μια σειρά βελτιώσεων και αλλαγών, η εφαρμογή του νέου ΟΕΥ αναμένεται να οδηγήσει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, της ταχύτητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, στην ενίσχυση της διαφάνειας, στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, στην ανάδειξη των δεξιοτήτων του προσωπικού, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και ανάληψης αποτελεσματικής δράσης.

Ο νέος ΟΕΥ καλείται να αντιμετωπίσει διαχρονικές δυσλειτουργίες, να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις, να ενσωματώσει νομοθετικές αλλαγές και να λειτουργήσει ως μοχλός ενίσχυσης της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου. Οι βελτιώσεις που επήλθαν αφορούν τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον και τις αυξανόμενες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ένας σύγχρονος Δήμος, όσο και στις συνθήκες του εσωτερικού περιβάλλοντος, που επιδεινώθηκαν ιδιαίτερα λόγω της υποστελέχωσης, αλλά και των συνεχώς μειούμενων πόρων, σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες αρμοδιότητες που ανατίθενται από την Κεντρική Διοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Επίσης, με την ψήφιση του νέου ΟΕΥ, ανοίγει ο δρόμος για την διεκδίκηση μόνιμων προσλήψεων μέσω του ΑΣΕΠ για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, δεδομένου ότι ο Δήμος Ηρακλείου πληροί τα επί μέρους κριτήρια του σχετικού Νόμου. Μια διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα από την πλευρά της Κεντρικής Διοίκησης, αλλά αναγκαία για την βελτίωση της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται ότι από την παρούσα Δημοτική Αρχή έχει ήδη προηγηθεί μια αναθεώρηση του ισχύοντος Ο.Ε.Υ., που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τον Αύγουστο 2024, για την ενσωμάτωση στις κεντρικές Διευθύνσεις του Δήμου του προσωπικού και των διοικητικών και οικονομικών αρμοδιοτήτων της ΔΗΚΕΗ και του ΔΟΠΑΦΜΑΗ (Οργανισμών που καταργήθηκαν με Νόμο), καθώς και προσωπικού Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου.

Οι κύριες βελτιώσεις του νέου ΟΕΥ

Ο σχεδιασμός της οργανωτικής δομής του νέου ΟΕΥ:

Οριοθετεί τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών για την αποφυγή επικαλύψεων, δυσλειτουργιών, σύγχυσης, διάχυσης ευθύνης και αναποτελεσματικότητας.

Τηρεί τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στην επιλογή τοποθέτησης προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των Υπηρεσιών του Δήμου με συνάφεια στο αντικείμενο των αρμοδιοτήτων των συγκεκριμένων Υπηρεσιών.

Ενισχύει την κουλτούρα των Υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με τη διαχείριση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την εναρμόνιση της λειτουργίας τους με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και την εθνική νομοθεσία.

Αναβαθμίζει τις παρεχόμενες αποκεντρωμένες υπηρεσίες, με την ένταξή τους στις κεντρικές Υπηρεσίες του Δήμου, αποσκοπώντας στον καλύτερο συντονισμό.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Ο νέος ΟΕΥ δημιουργεί συνεκτικότερες Διευθύνσεις. Με αυτόν τον κανόνα, οι υφιστάμενες Διευθύνσεις των Δημοτικών Υπηρεσιών τροποποιούνται, ως εξής:

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαχωρίζεται σε Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης και Διεύθυνση Δημοτικών Πόρων και Προσόδων, για την ορθότερη ανταπόκριση στις αλλαγές της νομοθεσία, αλλά και την ορθολογικότερη κατανομή έργου.

Η ετερόκλητη Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, διαχωρίζεται σε Διεύθυνση Παιδείας και Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, λόγω της διακριτότητας και της σημασίας των αντικειμένων, αλλά και της προσθήκης αρμοδιοτήτων με την ενσωμάτωση του Νομικού Προσώπου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ) και της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΗ).

Η ακόμα πιο ετερόκλητη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου, διαχωρίζεται σε Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Διεύθυνση Ανάπτυξης της Τοπικής Οικονομίας, λόγω της αναγκαιότητας της ανάδειξης και διαχείρισης θεμάτων σχετικών με το περιβάλλον και την ενέργεια, καθώς της προώθησης και στήριξης της τοπικής οικονομίας.

Επίσης, δημιουργείται μια νέα Διεύθυνση, αυτή της Προστασίας και Ανάδειξης Ενετικών Τειχών και Παλιάς Πόλης, με στόχο, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) που θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), και η οποία συνδυάζεται με την αναμενόμενη παραχώρηση των Ενετικών Τειχών στο Δήμο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις παραπάνω αλλαγές, οι νέες Διευθύνσεις του Δήμου Ηρακλείου είναι 16 (από 12) και είναι οι εξής:

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Δημοτικής Αστυνομίας

Διοικητικών Υπηρεσιών

Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης

Δημοτικών Πόρων και Προσόδων

Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Κοινωνικής Μέριμνας

Παιδείας

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Υπηρεσιών Δόμησης

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τεχνικών Έργων και Μελετών

Προστασίας και Ανάδειξης Ενετικών Τειχών και Παλιάς Πόλης

Συντήρησης και Αυτεπιστασίας

Ανάπτυξης της Τοπικής Οικονομίας

Τροποποιήσεις επέρχονται και στα Τμήματα, όπου, μεταξύ άλλων, με στόχο την βέλτιστη αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών, δημιουργούνται δυο νέα Τμήματα στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού: Το Τμήμα Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης για την υποβοήθηση του έργου της Διεύθυνσης και το Τμήμα Ανακύκλωσης και Περιβαλλοντικών Δράσεων, για την επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης και την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Επίσης, δημιουργούνται αυτοτελή Τμήματα Πρόληψης, Προστασίας, Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων, Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας, καθώς και Εθελοντισμού, τα οποία υπάγονται απευθείας στον Δήμαρχο. Μια κίνηση που αναδεικνύει και την σπουδαιότητα την οποία αποδίδει η Δημοτική Αρχή τους παραπάνω τομείς της Δημοτικής δράσης.

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή είναι η ένταξη των πρώην αποκεντρωμένων υπηρεσιών των Δημοτικών Ενοτήτων στις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και αναγνωρίζοντας την ισοτιμία τους με αυτή της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου, η μέριμνα για την διοικητική υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πολιτών στις Δημοτικές Κοινότητας Αγίου Σύλλα, Κυπαρισσίου και Κάτω Ασιτών, καθώς και ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων διοικητικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης των πολιτών των Δημοτικών Κοινοτήτων, από την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω ΚΕΠ.

Δημιουργείται Τμήμα Άρδευσης, με αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη συντήρηση και επισκευή του δικτύου άρδευσης και γενικότερα με τα τεχνικά προβλήματα που αναφύονται, σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες.

Οι αρμοδιότητες του πρώην ενιαίου Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας διαχωρίζονται βάσει του αντικειμένου τους στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας και στο Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και Κοινοχρήστων Χώρων.

Λόγω της αναγκαιότητας του εκσυγχρονισμού και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και της λήψης αποτελεσματικότερων μέτρων ασφαλείας των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το πρώην Τμήμα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας, διαχωρίζεται στα Τμήματα, α) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β) Μηχανογραφικής Υποστήριξης και γ) Επικοινωνιών, Δικτύων και Κυβερνοασφάλειας.

Για την ανάδειξη και την ορθολογικότερη αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, γίνεται διαχωρισμός του Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών σε Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και στο Τμήμα Κυκλοφοριακών Εφαρμογών και Ρυθμίσεων.

Η νέα οργανωτική δομή κατατείνει:

Στην αξιοποίηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου

Στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, της εσωτερικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών του Δήμου και μεταξύ των Υπηρεσιών και των πολιτικών οργάνων του.

Στη μέγιστη κοινωνική ανταποδοτικότητα των δημοτικών υπηρεσιών.

Στη βέλτιστη κατανομή εργασίας και συμπληρωματικότητα από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση και την εξασφάλιση διαρκούς απόδοσης των δημοτικών έργων.

Στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Δήμου μέσω της βελτίωσης της ικανότητας δημιουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης κρίσιμων υποδομών.

Στην εφαρμογή συστήματος διοίκησης με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα στην παροχή Υπηρεσιών.

Στη συνολική ανάπτυξη μέσω της εξασφάλισης και υλοποίησης προγραμμάτων ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Στην δημιουργία προϋποθέσεων δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας του Δήμου.

Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συνεργασίας του Δήμου με δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.

Στη διαφάνεια και τη συμμετοχικότητα.

Στην ενίσχυση του εθελοντισμού και του ρόλου του ενεργού πολίτη.

Στην αναβάθμιση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου με έμφαση στην υγεία, στην ασφάλεια και στην επιμόρφωση των εργαζομένων.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Ηρακλείου, όπως και άλλοι Δήμοι, δεν προχωράει στην σύσταση Γενικών Διευθύνσεων οι οποίες θα ενσωμάτωναν επί μέρους Διευθύνσεις. Αυτό αποτελεί μια ακόμη πολιτική απόφαση της Δημοτικής Αρχής, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού διοικητικού σχήματος, χωρίς προσθήκη επιπέδων διοίκησης, έτσι ώστε να μπορεί να υπηρετήσει με συνέπεια τους στόχους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

