Σώος περισυνελέγη ο Έλληνας ένοπλος φρουρός του Eternity C - Ήταν πάνω από 24 ώρες στη θάλασσα

Σώο εντόπισαν και περισυνέλεξαν από τη θάλασσα τον Έλληνα ένοπλο φρουρό του πλοίου «Eternity C» οι άνδρες της ιδιωτικής βρετανικής εταιρείας AMBREY, μέλος της οποίας είναι και ο αδελφός του διασωθέντα. Πρόκειται για εξειδικευμένη εταιρεία παγκόσμιας ναυτικής ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων με την οποία υπέγραψε συμφωνία η πλοιοκτήτρια εταιρεία για τη διάσωση των ναυτικών της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr οι ειδικοί φρουροί περισυνέλεξαν και άλλα μέλη του πληρώματος, ο αριθμός των οποίων έως τώρα είναι άγνωστος. Υπάρχουν όμως αγνοούμενοι.

Στο μεταξύ οι Χούθι κρατούν έξι μέλη του πληρώματος ομήρους.

ο Έλληνας φρουρός εγκατέλειψε τελευταίος το πλοίο, μαζί με τον Φιλιππινέζο πλοίαρχο, όταν το Eternity C είχε ήδη αρχίσει να βυθίζεται. Το στοιχείο αυτό προέκυψε από τις μαρτυρίες των έξι πρώτων μελών του πληρώματος που διασώθηκαν και περισυνελέγησαν.

مشاهد استهداف وإغراق سفينة (ETERNITY C) بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة أثناء قيامها بانتهاك قرار حظر القوات المسلحة اليمنية واتجاهها إلى ميناء أم الرشراش في فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/dbs404YF6u — أمين حيان Ameen Hayyan (@AminHian) July 9, 2025

Το Πολεμικό Ναυτικό των Χούθι, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατιωτικού εκπροσώπου τους, ανταποκρίθηκε προκειμένου να διασώσει και να παράσχει ιατρική φροντίδα σε ορισμένους από τους ναυτικούς, μεταφέροντάς τους σε ασφαλή τοποθεσία. Δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί ποιοι κρατούνται.

Η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα, περίπου 50 ναυτικά μίλια από το λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, όταν το Eternity C δέχθηκε πυρά και πλωτά drones, καθώς και επίθεση από ενόπλους σε ταχύπλοα.

